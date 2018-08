Ist Musks mysteriöser Tweet ein Kiffer-Witz?

Wie Donald Trump twittert Elon Musk gern viel und frisch von der Leber weg. Das sorgt regelmässig für Verwirrung und Chaos. So auch der Musk-Tweet vom Dienstagabend. Er erwäge, Tesla bei einem Kurs von 420 Dollar pro Aktie zu privatisieren, schrieb der Tesla-Gründer. An der Techbörse Nasdaq brachte das der Aktie umgehend einen Kursschub, danach wurde der Titel vom Handel ausgesetzt. Doch was genau hat Musk vor? Und ist die Zahl 420 bloss eine Anspielung? 20 beantwortet die wichtigsten Fragen.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) 7. August 2018

Was heisst «privatisieren»?

Konkret will Musk Tesla von der Börse nehmen. Die Aktien wären dann in privaten Händen. Um das umzusetzen, braucht man eine Gruppe von Investoren, die gewillt sind, die Papiere für einen bestimmten Preis zu übernehmen. Diesen Preis sieht Musk – wie im Tweet angekündigt – bei 420 Dollar pro Aktie. Musk gehört knapp ein Viertel der Papiere. Zwar ist Musk mit einem Nettovermögen von rund 20 Milliarden Dollar einer der reichsten Menschen der Welt. Doch alle Aktien von Tesla selber übernehmen kann er dann doch nicht. Der Marktwert von Tesla beläuft sich momentan auf rund 64 Millarden Dollar. Zum Vergleich: US-Autokonzern GM kommt auf 54 Milliarden, Ford auf 40 Milliarden.

Kann Musk Tesla einfach privatisieren?

Ein Unternehmen lässt sich grundsätzlich jederzeit von der Börse nehmen. Auch Swatch-Chef Nick Hayek denkt regelmässig über eine Dekotierung von der Börse nach. Bei Musk ist das Vorhaben offenbar schon weit gediehen. So schreibt er am Ende seines Tweets: «Finanzierung gesichert.» Für eine Privatisierung braucht Musk aber letztlich die Zustimmung der Aktionäre. Und zu diesen gehört offenbar seit kurzem auch Saudiarabiens Staatsfonds PIF. Laut Medienberichten am Dienstag soll der Fonds eine Beteiligung in Milliardenhöhe aufgebaut haben. Diese soll zwischen drei bis fünf Prozent liegen und einen Wert von 1,7 Milliarden bis 2,9 Milliarden Dollar haben. Die Saudis wären damit einer der acht grössten Tesla-Aktionäre.

Warum wurde der Handel mit Tesla-Aktien ausgesetzt?

Bereits der Bericht über die Beteiligung der Saudis versetzte dem Aktienkurs einen Schub. Weiter bergauf ging es nach dem Tweet von Musk. Am Nachmittag (Ortszeit) setzte die Nasdaq den Handel aus. «Wenn ein Kurs sich innert kurzer Zeit zu stark bewegt, wird der Handel der Aktie üblicherweise automatisch ausgesetzt», sagt Aktienexperte Michael Winkler von der Zürcher Kantonalbank zu 20 Minuten. Das sei nichts Aussergewöhnliches und geschehe, um den Grund für die starken Kursausschläge zu untersuchen. «In der Regel werden wichtige Ankündigungen vor Börseneröffnung gemacht. So haben die Investoren ausreichend Zeit, um die Nachricht zu verarbeiten», so Winkler. Den Tag beendete die Aktie 11 Prozent höher bei 379 Dollar.

Was steckt hinter der Zahl 420?

Im Netz wird bereits gemunkelt, dass Musks Tweet ein Kiffer-Witz ist. Denn in den USA wird der 20. April &ndash als Datum abgekürzt 4/20 – als Cannabis-Tag gefeiert. So treffen sich in San Francisco traditionsgemäss Tausende Kiffer, um kollektiv Gras zu rauchen. Ebenso gilt 420 auch als Codewort für den regelmässigen Cannabis-Konsum. Die Zielkurs von 420 Dollar könnte also ein versteckter Hinweis sein. Immerhin setzt Musk des Öfteren wenig ernst gemeinte Tweets ab.

Was würde ein Börsen-Aus bringen?

Musk ist ein Muffel, was Aktienkurs-Pflege und das Rechtfertigen vor Analysten betrifft. Entsprechende Analystenfragen hat er schon als «langweilig» abgekanzelt. In einem Schreiben an die Tesla-Mitarbeiter teilte Musk mit, er wolle mit der Privatisierung ein Umfeld schaffen, in dem Tesla am besten operieren könne. Zudem sorge die Pflicht, als börsenkotiertes Unternehmen jedes Quartal Zahlen vorzulegen, für enormen Druck. Eine definitive Entscheidung sei noch nicht gefallen. Für Experte Winkler ist klar: Abseits von der Börse könne man sich der langfristigen Entwicklung des Unternehmens widmen. Doch auch dann muss Musk ab und zu Zahlen nennen. «Auch diese Investoren wollen nicht nur alle fünf Jahre erfahren, wohin es mit Tesla geht.»

Ist Musks Tweet Kurs-Manipulation?

Laut Winkler ist der Tweet von Musk nicht illegal – auch wenn dieser für extreme Kurssprünge verantwortlich ist. Tatsächlich hat 2013 die US-Börsenaufsicht (SEC) bekannt gegeben, dass Unternehmen soziale Medien wie Twitter oder Facebook für die Verbreitung von Informationen nutzen dürfen. Einzige Bedingung: Die Investoren müssen vorher informiert werden, welche sozialen Medien gebraucht werden. Dennoch ist der Vorwurf der Manipulation nicht ganz vom Tisch. Der ehemalige SEC-Chef Harvey Pitt sagte laut «Spiegel» in einem Interview: «Wenn seine Äusserungen den Zweck hatten, den Aktienkurs zu bewegen, könnten sie Manipulation sein oder sogar Börsenbetrug.»