«Vor Ostern war der Diesel noch 5 Rappen billiger»

20-Minuten-Leser Markus B.* ärgert sich. Er war am Morgen des Gründonnerstags in Wollishofen bei BP tanken und zahlte für den Liter Diesel 1.71 Franken. B. ist sich sicher: «Vor einer Woche war der Diesel an dieser Tankstelle sicher 5 bis 7 Rappen billiger.» Der Preisanstieg sei sicher darauf zurückzuführen, dass viele Schweizer an Ostern in die Ferien fahren. «Das nützen die Tankstellen doch aus.»

Umfrage Tankstellen erhöhen wegen Ostern die Preise - Mythos oder Fakt? Fakt. Das machen die doch extra.

Mythos. Das können sie sich bei dieser Konkurrenz gar nicht leisten.

Mir egal - ich habe kein Auto.

B. liegt richtig mit der Einschätzung, dass die Dieselpreise vergangene Woche tiefer lagen. Vor dem 22. März betrug der Diesel-Literpreis bei BP in Wollishofen 1.66 Franken, wie eine Sprecherin von BP Schweiz sagt. Es habe in der Zwischenzeit «lokale Marktbewegungen» gegeben. Am Donnerstag vor einer Woche kostete ein Liter Diesel bei der besagten Tankstelle 1.68 Franken. Danach habe der Preis zwischenzeitlich 1.71 Franken erreicht, so die Sprecherin.

Ostern ist ein «normales Wochenende»

Den Vorwurf, dass die Preiserhöhung vor Ostern reines Kalkül ist, weist BP Schweiz aber von sich. Ostern sei «kein Kriterium für eine Erhöhung der Säulenpreise» – das Osterwochenende werde «als normales Wochenende» betrachtet.

Diese Haltung teilt die Schweizerische Erdöl-Vereinigung. Das Schweizer Tankstellennetz sei sehr dicht und es herrsche eine starke Konkurrenz, sagt ein Sprecher auf Anfrage von 20 Minuten.

«Das schützt die Konsumenten vor nicht-marktgerechten Preiserhöhungen.» Dass die Diesel- und Benzinpreise in der Tendenz derzeit steigen, begründet die Erdöl-Vereinigung mit geopolitischen Risiken wie die möglichen Sanktionen gegen den Iran oder die Unruhen in Venezuela.

Nicht der Regelfall

Der TCS hat für 20 Minuten einen Blick auf die Preisentwicklung der letzten Jahre geworfen. Das Fazit: Dass die Treibstoffpreise kurz vor oder während der Osterfeiertage steigen, komme vor, sei aber nicht die Regel.

Laut Zahlen des TCS waren Benzin und Diesel an Ostern 2017 zwar 4 Rappen teurer als einen Monat zuvor in diesem Jahr. Im Vergleich zum Jahresanfang 2017 war der Preis aber gesunken. Im Jahr 2016 lag der Treibstoffpreis an Ostern sogar um 5 Rappen tiefer als der Jahresdurchschnittswert.

Darum sagt auch TCS-Sprecher Daniel Graf: «Wir sind nicht der Auffassung, dass grossräumige Preisanstiege auf Ostern jeweils herbeigeführt werden können.» Der TCS sei überzeugt, dass der Markt spielt. «Wenn mehr Auto gefahren wird, steigt die Nachfrage und damit der Preis – nicht nur in der Schweiz, sondern auch im übrigen Europa und in den USA», so Graf.

*Name der Redaktion bekannt