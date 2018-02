Jamie Olivers Restaurant-Imperium vor der Pleite?

2008 gründete TV-Koch Jamie Oliver zusammen mit seinem italienischen Mentor Gennaro Contaldo in Oxford ein Restaurant namens Jamie's Italian. Was klein begann, ist heute ein Imperium, das sich über den ganzen Globus spannt. Über 60 Filialen gibt es weltweit.

Umfrage Haben Sie auch schon ein Gericht von Jamie Oliver gekocht? Ja klar, seine Rezepte sind klasse!

Bis jetzt noch nicht, aber ich würde gerne mal was ausprobieren.

Kochen ist nicht so mein Ding.

Doch nun soll die Kette des englischen Starkochs ins Wanken geraten sein. Wie der «TagesAnzeiger» schreibt, soll Jamie's Italian vor der Pleite stehen. Dabei beruft sich die Zeitung auf einen Bericht in der englischen «Sun». Demnach soll das Restaurant Schulden von 71,5 Millionen Pfund angehäuft haben (über 90 Millionen Franken). Allein im letzten Jahr soll die Kette ein Minus von rund 10 Millionen Pfund erwirtschaftet haben. Um seine Restaurants vor dem finanziellen Ruin zu retten, hätte der TV-Koch die Immobilienverwalter gebeten, die Mieten zu senken.

Sprecher von Jamie Oliver widerspricht der «Sun»

12 von 25 Filialen im Vereinigten Königreich stehen vor der Schliessung, 450 Jobs sind gefährdet. Betroffen sind Restaurants in Bristol, Harrogate und Kingston. Ausserdem soll Oliver Schulden bei Vermietern und Zulieferern sowie beim Finanzamt haben und mit den Gehaltszahlungen im Rückstand sein.

Ein Sprecher von Jamie Oliver relativiert hingegen den Bericht in der «Sun» und spricht in der deutschen «Bild» von «irreführenden Zahlen». So würden sich die Schulden auf «bloss» 47,5 Millionen Pfund (ca. 62 Millionen Franken) belaufen. «Wir sind sehr zufrieden, dass die Gläubiger uns in unserem Vorschlag unterstützen, die Jamie’s Italian-Restaurants umzugestalten. Damit stellen wir sicher, dass die Angestellten und Zulieferer bezahlt werden können und dass 1800 Jobs gerettet werden», zitiert ihn die Zeitung.

150 Millionen Pfund Privatvermögen

Olivers Privatvermögen, das auf rund 150 Millionen Pfund geschätzt wird, soll gemäss Dokumenten von der Schräglage der Restaurantkette nicht betroffen sein. Zusammen mit seiner Frau und seinen fünf Kindern wohnt er in einer 10-Millionen-Pfund-Villa in Hampstead, im Norden von London. Ausserdem besitzt er ein Anwesen in Essex. Bekannt wurde Oliver als Fernsehkoch in der Show «The Naked Chef» sowie als Autor unzähliger Kochbücher.



(bee)