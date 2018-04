Mieter nervt am meisten, wenn Nachbarn sie hören

Jeder zweite Schweizer (49 Prozent) fühlt sich in seiner Wohnung nicht richtig wohl. Zu diesem Schluss kommt eine Umfrage des Immobilienportals Immowelt.ch. Am meisten ärgern sich die Schweizer Mieter über die Geräusche der Nachbarn: 15 Prozent der Befragten gaben an, sich an der Hellhörigkeit ihrer Wohnung zu stören.

Auch hohe Kosten und schlechte Ausstattung sorgen für Frust bei den Mietern: Am Preis ihrer Wohnung stören sich 12 Prozent der Befragten, an der veralteten Ausstattung 11 Prozent. 10 Prozent sind mit der Grösse oder der Raumaufteilung unzufrieden. Als Störfaktor empfunden wird auch ein fehlender Balkon oder eine Heizung, die nicht wie gewünscht funktioniert. Das bemängeln jeweils 7 Prozent der Befragten.

Junge Mieter am unzufriedensten

Wie die Studie weiter zeigt, sind Frauen, Familien und jüngere Mieter tendenziell unzufriedener mit ihrer Wohnung. So sind 51 Prozent der Familien mit ihrer aktuellen Wohnsituation nicht glücklich. Bei den Singles sind es 45 Prozent. Bei den jüngeren Befragten (18 bis 39 Jahre) sind sogar 64 Prozent mit ihrer Bleibe unzufrieden.



(vb)