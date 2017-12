Jeder 10. Schweizer will 2018 Bitcoins kaufen

Der Bitcoin verhielt sich zuletzt etwas launisch: Erst steigt er, dann sackt er wieder ab. Finanzexperten warnen auch regelmässig davor, dass die Blase platzen könnte. Davon lassen sich viele Schweizer aber nicht beeindrucken: In einer repräsentativen Umfrage des Vergleichsdiensts Comparis sagten elf Prozent der Schweizer, im kommenden Jahr in Bitcoins oder andere Kryptowährungen investieren zu wollen.

Hoffnungen auf das grosse Geld haben dabei nur wenige der Befragten: Lediglich acht Prozent der Kaufwilligen rechnen effektiv mit Kursgewinnen. Der Rest gab an, das Investment in Kryptogeld im kommenden Jahr einfach einmal ausprobieren zu wollen.

Männer investieren häufiger

Lust, in Bitcoins oder andere Kryptowährungen zu investieren, verspüren vor allem junge Leute. Jeder fünfte unter 36-Jährige habe Pläne in diese Richtung, schreibt Comparis. Und es sind vor allem Männer: Bei ihnen liegt der Anteil derjenigen, die für 2018 Kaufabsichten hegen, bei 15 Prozent. Bei den Frauen sind es lediglich 8 Prozent.

So besitzen denn auch eher Männer als Frauen bereits Bitcoins und Co. Laut der Umfrage haben 13 Prozent der Männer in der Vergangenheit Kryptowährungen gekauft. Der Frauenanteil beträgt 5 Prozent.

Die Befragung wurde im Dezember 2017 bei rund 1000 Schweizern durchgeführt.

(vb)