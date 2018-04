Jetzt werden Sie auch im Auto permanent verfolgt

Neue Automodelle müssen per Gesetz mit GPS ausgestattet sein. Seit diesem Monat ist es in der Schweiz und europaweit obligatorisch, dass in von Herstellern neu lancierten Autos das Notrufsystem namens E-Call verbaut ist (siehe Box). Das System übermittelt bei einem Unfall Daten wie etwa den Standort des Fahrzeugs, den Zeitpunkt und das Fahrzeugmodell direkt an die Notrufzentrale. Die Technik macht das Fahrzeug zudem internetfähig.

Das ist E-Call:

E-Call ist ein Notrufkonzept, das die Europäische Union (EU) seit 2013 vorantreibt. Stellt das System mittels verbauter Sensoren, etwa an den Sicherheitsgurten, einen Unfall fest, startet es einen Anruf an die Notrufnummer 112. Der Notruf kann auch manuell per Knopfdruck ausgelöst werden.



«Kosten verursacht das obligatorische System für die Autofahrer keine», sagt Autoexperte Harry Meier. Sie bezahlen bei E-Call keine Verbindungskosten. GPS koste ja prinzipiell nichts und die Notrufnummer 112 ist ebenfalls gratis.



2015 beschloss die EU, dass ab dem 1. April 2018 alle neuen Autos mit der Technologie ausgerüstet werden müssen. Die Schweiz zieht als Autoimporteur mit. Bis sämtliche Autos mit GPS ausgerüstet und internetfähig sind, dürfte es aber noch eine Weile dauern. Die Regelung betrifft nur neue Modelle ab dem 1. April 2018, nicht die aktuellen Generationen oder diejenigen, die bereits im Verkehr sind.



Ziel von E-Call ist es, die Zahl der Verkehrstoten zu reduzieren, da Hilfskräfte dank automatischem Notruf schneller vor Ort sein können. Die Reaktionszeit soll laut der Europäischen Kommission um bis zu 60 Prozent verkürzt werden können.

Umfassendere Überwachung

Im Hinblick auf die immer häufiger werdenden Datenskandale stellt sich bei einem Tracking-System wie E-Call die Frage nach dem Datenschutz. Tatsächlich schafft E-Call die Grundlage für eine viel umfassendere Überwachung: «Theoretisch könnte man das Auto immer verfolgen, da die nötigen Sender und Empfänger dafür ja vorhanden sind», so der Comparis-Experte.

Es ist laut Meier denkbar, dass Hersteller das System künftig auch für kostenpflichtige Zusatzdienste nutzen, die nichts mit dem Notfallsystem zu tun haben. So könne das Auto etwa über den Reifendruck informieren und gleich auf eine Garage in der Nähe hinweisen sowie dort einen Termin reservieren.

Begründeter Verdacht

Der Verdacht, dass die Sensoren auch für Anderes genutzt werden, ist begründet. E-Call gibts in bestimmten Automodellen schon seit längerem. «Es ist effektiv so, dass manche Hersteller das System mit zusätzlichen Diensten koppeln», sagt Meier mit Blick auf solche Fahrzeuge. So bietet etwa BMW mit Connected-Drive eine eigene Sicherheitslösung, die etwa auch eine Verbindung mit der eigenen Unfallhilfe aufbauen kann.

Wie überall sonst auch sind die Nutzerdaten beim Auto Geld wert. Hersteller haben mit dem System etwa die Möglichkeit, Fahrer anhand der Standortdaten in eine Vertragsgarage zu lotsen.

TCS ist kritisch

Entscheidend ist laut TCS die Transparenz. Dass man mit E-Call möglicherweise Leben retten kann, begrüsst der Club. «Aber wenn es nur darum geht, zusätzliche – allenfalls noch für die Sicherheit irrelevante – Daten zu erheben, zu sammeln und auszutauschen, dann muss man das kritisch hinterfragen», sagt ein Sprecher zu 20 Minuten.

Um einen Missbrauch zu verhindern, fordert TCS darum, dass die Datenhoheit beim Autobesitzer liegt. Das bedeutet laut der Organisation, dass der Besitzer weiss, welche Daten der Autohersteller erhebt, speichert und übermittelt. Er müsse zudem die Möglichkeit haben, Datenverarbeitung und -weiterleitung auf einfache Art zu deaktivieren – zumindest solange sie nicht gesetzlich vorgeschrieben sind, wie das bei E-Call der Fall ist.

E-Call an sich ist laut Meier aber noch kein Grund zur Sorge: «Was E-Call betrifft, so ist der Datenschutz gesetzlich gewährleistet. Die Daten werden nicht gesammelt und dürfen für keine anderen Zwecke verwendet werden.» Nur wenn das System ausgelöst werde, etwa durch gewisse Sensoren oder manuell vom Fahrer, übermittle das E-Call-System die Daten an eine Notrufzentrale. Das sei vergleichbar mit einem Crash Recorder, der nur einige Sekunden aufnehme und direkt wieder lösche, es sei denn, er stelle einen Unfall fest.

