Das Check-in ist neu an der eigenen Haustür möglich

Ab dem 4. April können Reisende, die mit Swiss oder Edelweiss fliegen, ihr Gepäck zu Hause von der SBB mit einem Auto abholen und direkt einchecken lassen, meldet der Transport-Branchenverband Ch-direkt. Der Service kostet für ein Gepäckstück 62 Franken, für jedes weitere wird 22 Franken verrechnet.

Wie das Konsumentenmagazin Espresso schreibt, müssen die Flug- und Passagierdaten vorab online oder telefonisch übermittelt werden. Dafür bringt der Gepäck-Chauffeur die Bordkarte gleich mit nach Hause.

Ersatz für direktes Check-in am Bahnhof

Das Angebot ersetzt laut dem Transport-Branchenverband Ch-direct das direkte Check-in am Bahnhof, das wegen nationalen und internationalen Sicherheitsbedenken in der bisherigen Form abgeschafft wird.

Die SBB schreibt auf ihrer Website, dass die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen in der bisherigen Form nur mit einem unverhältnismässig hohen finanziellen und personellen Aufwand eingehalten werden könne.

Unbeaufsichtigtes Gepäck ist ein Problem

Ch-direkt-Sprecherin Sabine Krähenbühl erklärt: «Beim Zugtransport besteht das Risiko, dass das Gepäck beim Ein- oder Aufladen zeitweise unbeaufsichtigt ist. Beim Transport mit dem Auto ist der Fahrer immer in der Nähe des Gepäcks.»

Gepäckstücke können in Zukunft zwar weiterhin am SBB-Schalter für den Zugtransport abgegeben werden. Passagiere müssen ihre Koffer dann aber am SBB-Flughafenschalter wieder entgegennehmen und selber bei ihrer Airline einchecken.

Laut Ch-direkt hat die SBB 2017 rund 250'000 Gepäckstücke befördert, 75'000 davon waren fürs Ausland bestimmte Fluggepäckstücke. Innerhalb des Fluggepäcks machten die Gepäckstücke des alten Check-in-Angebots am Bahnhof gut 50 Prozent aus.