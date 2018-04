Jetzt will H&M kaputte Kleider flicken

Mit der Wegwerfmentalität der Kunden hat H&M jahrzehntelang viel Geld verdient: Kleider, die heute billig gekauft werden, landen schon morgen wieder im Abfall. Dieser Haltung scheint der Modekonzern nun mit dem neuen Pilotprojekt Take Care entgegenwirken zu wollen.

Auf der Website von H&M erhalten Kunden ab sofort Tipps und Tricks für die Pflege und Reparatur von Kleidern, um deren Langlebigkeit zu erhöhen. Das reicht von weissen T-Shirts mit Zitronensaft bleichen bis üble Gerüche in den Sneakers mit Teebeuteln bekämpfen. Zudem testet H&M einen Reparaturservice in gewissen deutschen Filialen, wie der «Spiegel» berichtet. Auch nachhaltiges Waschmittel und Fleckenentferner soll es bald bei H&M zu kaufen geben.

Für die Schweiz nicht geplant

«H&M Take Care ist eine Kombination aus Produkten, Anleitungen und Dienstleistungen, die die Bedürfnisse der Kunden erfüllen, um die Lebensdauer ihrer Kleidung, Schuhe und Accessoires zu verlängern, zu reparieren und neu zu gestalten», schreibt der Modekonzern auf Anfrage. Das führe zu weniger Abfall und belaste folglich die Umwelt weniger. Laut H&M ist derzeit nicht geplant, das Projekt auf die Schweiz auszuweiten.

Das Ziel der Schweden ist, bis 2030 ausschliesslich recycelte oder zumindest nachhaltig gewonnene Materialien zu verwenden. Seit 2012 sammelt H&M alte Kleider ein und vergibt dafür Kleider-Gutscheine für die eigenen Läden. Das Projekt Take Care soll gemäss H&M diese Sammel-Initiative ergänzen.

«Das ist Symbolpolitik»

David Hachfeld, Textilexperte beim Verein Public Eye, hält diese Umweltbemühungen des Konzerns für nicht sehr glaubwürdig. «Das ist Symbolpolitik», sagt er. Der Konzern wolle sich als Lösung der Wegwerfmentalität stilisieren, für die er selber mitverantwortlich sei.

Als schwierig erachtet Hachfeld etwa, dass H&M Kleider einsammelt und dafür eigene Gutscheine vergibt. «Das suggeriert den Kunden, dass sie ja gleich wieder neue Kleider kaufen sollen», so der Experte. Solange der Konzern das tue, könne er es wohl nicht wirklich ernst meinen mit der Nachhaltigkeit. Zwar seien jegliche Bemühungen in Richtung Nachhaltigkeit zu begrüssen. Doch letztlich müsse H&M grundsätzlich sein Geschäftsmodell ändern. «Ein grüner Anstrich allein kann nicht viel bewirken», so Hachfeld.

Auf neue Ideen angewiesen

Auch Detailhandelsexperte Gotthard F. Wangler ist beim Flick-Konzept von H&M skeptisch: «Das halte ich für reine PR.» Der Konzern sei im Tiefstpreisegment tätig. Da ergebe es aus ökonomischer sich kaum Sinn, diese Kleider mit einem hohen und teuren Arbeitsaufwand zu flicken.

Nicht nur der Umweltgedanke dürfte H&M zu neuen Ideen bewegen. Der Konzern ist gezwungen, neue Geschäftsfelder zu erschliessen, denn die Kunden kommen längst nicht mehr in Scharen in die Läden. Auf den boomenden Onlinehandel hat H&M zu spät reagiert. Das hat Folgen: Die Gewinne sind zuletzt massiv eingebrochen.

Konzerne unter Zugzwang

Daher stehen vor allem Anbieter von Billigkleidern wie H&M unter Zugzwang. Viele Konzerne testen sowohl offline als auch online neue Konzepte, um die Kunden wieder in den stationären Handel zurückzubringen. Dabei spielt auch das Thema Nachhaltigkeit in der Branche eine wichtige Rolle.