Schweizer Firmen haben 177'000 Stellen offen

Das ist ein grossartiges Beispiel dafür, wie das Jobwunder Schweiz funktioniert, wenn die äusseren Einflüsse stimmen. Es sollte auch allen zu denken geben, die das Ende der Arbeit ausgerufen haben oder die positiven Effekte der Personenfreizügigkeit hinterfragen. Wir erleben derzeit in der Eurozone eine Aufschwungsphase, während der abgeschwächte Franken die bisher gebeutelte Exportindustrie wieder antreibt. Das führt dazu, dass exportorientierte Firmen wie die die Uhrenbranche oder die Industrie prozentual am meisten neue Jobs ausgeschrieben hat.Einerseits ist die Fluktuation im Gesundheitswesen traditionell hoch. Viele wechseln die Stelle nach kurzer Zeit wieder, worauf die Unternehmen Stellen oft inserieren. Andererseits ist es eine wachsende und personalintensive Branche. Im Pflegebereich könnten wir uns aber auch effizienter organisieren.Diese Jobs lassen sich nur schwer automatisieren. Zudem beschert der Boom am Immobilienmarkt den Handwerksbetrieben derzeit viele Aufträge, für die sie wiederum Personal benötigen. Die Digitalisierung wird sich aber auch im Handwerksbereich durchschlagen: Handwerkliche Fähigkeiten werden mit digitalen Wissen ergänzt werden. Das wird in Zukunft auch in anderen Berufen wichtig werden.Es gibt zwei Strategien. Kurzfristig kann es Sinn machen, einen Beruf zu wählen, der jetzt gesucht ist und sich mit einer Weiterbildung Fähigkeiten aneignen, die in diesem Beruf mit der Digitalisierung nützlich sind. Eine zweite Strategie ist, in die Allgemeinbildung zu investieren und flexibel zu bleiben, indem man sich nicht auf eine Branche oder ein Jobprofil versteift. So bleibt man längerfristig auf dem Arbeitsmarkt gefragt.