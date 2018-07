Verliert Nespresso das Edel-Image wegen Ebay?

Für gewöhnlich verkauft Nespresso seine Kaffeekapseln exklusiv in eigenen Edelboutiquen und auf der eigenen Website. In Deutschland geht das Unternehmen jetzt weniger schicke Wege: Seit kurzem bietet Nespresso seine Kapseln auf Ebay an. Das schreibt die «Lebensmittel Zeitung».

Der Schritt erstaunt. Bisher hat sich Nespresso stets als Premiummarke positioniert. Dazu beigetragen hat nicht zuletzt Hollywoodstar George Clooney als Aushängeschild. Mit Ebay erhalten die Kaffeekapseln aber den Beigeschmack eines Schnäppchenprodukts. Bereitet damit Nespresso die Abkehr vom Edel-Image vor?

Exklusivität ist weniger wichtig

Für den Markenexperten Hans-Willy Brockes ist klar: «Der Stellenwert eines solchen Premiumprodukts verwässert sich dadurch.» Doch für Konzerne lohne es sich immer weniger, exklusive Vertriebskanäle für solche Massenprodukte zu betreiben. «Man ist weniger daran interessiert, die Exklusivität herauszustreichen, als die Umsatzziele zu erreichen.» Daher würden Premiumprodukte vermehrt auf grossen Online-Plattformen auftauchen.

Entsprechend glanzlos ist der Auftritt der Nespresso-Kapseln auf Ebay. Ein schickes Layout gibt es nicht. Die Kapseln kosten bei Ebay dennoch gleich viel im deutschen Onlineshop von Nespresso. Die Kaffeesorten können jeweils in fixen Mengen à 50 Kapseln gekauft werden. Für 19 Euro bekommt man fünf Stangen Ristretto. In die Schweiz wird nicht geliefert.

«An der Qualität ändert sich nichts»

Das edle Image von Nespresso sieht hingegen der E-Commerce-Experte Malte Polzin nicht in Gefahr. «Auf Ebay hat Nespresso nach wie vor sowohl die Preise als auch den Versand im Griff.» Ebay selbst habe damit nichts zu tun und biete lediglich die Plattform zum Handeln. Für Nespresso sei Ebay daher nur ein anderes Online-Schaufenster. Hinzu kommt laut Polzin, dass die Kapseln auf Ebay weder verramscht noch versteigert werden. «An der Marke und an der Qualität ändert sich daher nichts.»

Nespresso teilt der «Lebensmittel Zeitung» mit, dass man mit einer verstärkten Präsenz auf digitalen Plattformen die Sichtbarkeit der Marke stärken wolle. Für Polzin macht das Sinn. «Das ist ein guter Schachzug. Wir leben in einer Plattform-Ökonomie.» Die grossen Plattformen wie Ebay oder Amazon hätten einen riesigen Kundenzugang. «Grosse Marken müssen da hin, wo der Kunde ist», so Polzin.

Kapseln in China bei TMall erhältlich

Doch warum Ebay und nicht etwa Amazon? «Wahrscheinlich waren die Konditionen bei Ebay besser», mutmasst Polzin. Gerade für die Auktionsplattform Ebay werden Produkte von Marken immer wichtiger. Laut Lebensmittelzeitung handelt es sich bei vier Fünftel der verkauften Produkte um Neuware, fast 90 Prozent werden für einen Fixpreis verkauft, der Rest versteigert. In China verkauft Nespresso seine Kapseln seit 2016 über TMall, den Marktplatz von Alibaba.

Neue Verkaufskanäle hat das Lausanner Unternehmen dringend nötig. Das Problem: Wegen eines Gerichtsentscheids hat Nestlé den Patentschutz auf die Kapseln verloren. Seither wird der Markt von günstigeren Nachahmerprodukten überschwemmt. Das schnappt Nespresso Marktanteile weg. Für Polzin ist aber klar, dass Nespresso sowieso früher oder später auf andere Plattformen zugegangen wäre. «Man muss sich den Bedürfnissen der Kunden anpassen und einfach erreichbar sein», sagt der Experte.

Digitec Galaxus ist interessiert

So dürften auch weitere Partnerschaften mit Onlinehändlern folgen. Das könnte auch in der Schweiz der Fall sein. Polzin sieht Digitec Galaxus als passende Plattform. Tatsächlich ist der Onlinehändler nicht abgeneigt. «Das Interesse ist da», sagt Sprecher Alex Hämmerli zu 20 Minuten. Man stehe daher in Kontakt mit Nespresso.