Probt die Raiffeisen-Basis heute den Aufstand?

Eine Delegiertenversammlung – das klingt erst einmal nach einer langatmigen Sache und nach dem Durchwinken von Traktanden. Bei der heutigen Delegiertenversammlung von Raiffeisen in Lugano könnte es dieses Jahr aber heiss zur Sache gehen.

Die Bankengruppe ist seit Monaten in den Schlagzeilen. Der frühere CEO Pierin Vincenz sass über 100 Tage in Untersuchungshaft, ist erst gerade wieder auf freiem Fuss. Ihm wird vorgeworfen, sich persönlich bereichert zu haben. Vincenz bestreitet die Vorwürfe. Unter Druck steht aber auch der aktuelle CEO Patrik Gisel, der langjährige Stellvertreter des ehemaligen Vorzeigebankers Vincenz.

Scharf unter Beschuss geriet diese Woche auch der Verwaltungsrat der Bank. Die Finanzmarktaufsicht (Finma) bescheinigte dem Gremium in einem Bericht «schwerwiegende Mängel» in der Aufsichtspflicht. Konkret: Der Verwaltungsrat hat die Geschäfte von Vincenz nicht genügend im Auge gehabt, zu wenig nachgefragt, zu wenig kontrolliert.

Wichtige Abstimmung verschoben

Das alles dürfte an der heutigen Versammlung der 164 Delegierten in Lugano zu diskutieren geben. Die Delegiertenversammlung ist das oberste Organ von Raiffeisen Schweiz und unter anderem zuständig für die Wahl und Abberufung des Verwaltungsrats und für dessen Entlastung.

Wie am Samstagmorgen bekannt wurde, dürfen die Delegierten nun aber nicht über Entlastung für die Raiffeisen-Spitze abstimmen. Laut «Tages-Anzeiger» hat das der Verwaltungsrats am Freitag in einer ausserordentlichen Sitzung beschlossen. Damit bleiben rechtliche Schritte gegen jene, die im Rahmen des Raiffeisen-Skandals nicht genau hingeschaut haben, weiter möglich. Auf Anfrage wollte Raiffeisen die verschobene Abstimmung weder bestätigen noch dementieren. Die Delegiertenversammlung findet unter Ausschluss von Öffentlichkeit und Medien statt.

Zuvor ist es laut dem Bericht zu einem Treffen zwischen Raiffeisen-Präsident Pascal Gantenbein und den Regionalfürsten der Genossenschaft gekommen. Diese hätte ihrer Führung das Vertrauen verweigert. Nun dürfte das heikle Traktandum auf die nächste Delegiertenversammlung im Herbst verschoben werden, wie das einige Regionalverbände öffentlich gefordert hatten.

Was deckt interne Untersuchung auf?

Sauer aufstossen dürfte einigen Delegierten zudem, dass sich der Verwaltungsrat für das Jahr 2017 eine Lohnerhöhung um 40 Prozent genehmigt hatte. Richtig pikant wird es spätestens, wenn über die unabhängige Untersuchung bei Raiffeisen Schweiz informiert wird.

Es geht darum, ob es bei den Beteiligungskäufen von Raiffeisen Schweiz oder ihren Tochtergesellschaften, die seit 2005 getätigt wurden, allfällige Unregelmässigkeiten gegeben hat. Diese interne Untersuchung richte sich nicht gegen Pierin Vincenz, hält ein Raiffeisen-Sprecher fest.

«Gisel muss weg»

Dass es bei den 1,8 Millionen Raiffeisen-Genossenschaftern brodelt, berichtete auch der «Blick». In einem Schreiben der Raiffeisenbank Horw werden grundlegende Reformen innerhalb der Bank gefordert, unter anderem der «sofortige Rücktritt aller Mitglieder des VR während der Ära Vincenz».

Das Schreiben schiesst auch direkt in Richtung Raiffeisen-CEO Patrik Gisel: Die Geschäftsleitung falle durch «unglaubliche Arroganz und unzählige Spitzkehren» auf. Marc Kaeslin, Verwaltungsratspräsident der Raiffeisenbank Horw, findet klare Worte: «Alle Verantwortlichen aus der Ära Vincenz müssen weg, auch der heutige CEO Gisel.»

Mitarbeit: Sandro Spaeth