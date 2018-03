In diesem Kanton haben Sie am meisten Geld im Sack

Es überrascht, dass Basel-Landschaft noch vor Basel-Stadt ist. Wenn man die Wirtschaftskraft der beiden Halbkantone ansieht, sollte es umgekehrt sein. Aber die hohen Gewinne etwa der Pharmakonzerne Novartis und Roche führen letztlich nicht zu einem höheren Einkommen der vor Ort wohnhaften Personen. Wahrscheinlich wohnen viele gut situierte Angestellte im Basel-Land.Gut Verdienende sparen mit den tieferen Steuern mehr ein als Geringverdienende. Mit der Differenz können sie sich die höheren Immobilienpreise auch eher leisten. Es gibt also keinen Ort, der für alle gleich optimal zum Wohnen oder Arbeiten ist – das muss jeder selbst entscheiden.Darüber sagt diese Studie nichts aus. Kaufkraft wird hier allein vom Einkommen her betrachtet. Was sich eine Person damit real leisten kann, ist aus dieser Analyse nicht ersichtlich. Somit sind keine Aussagen dazu möglich, wie sich dies auf die effektive Verteilung des realen Wohlstands in der Schweiz auswirkt. Dafür müssten zumindest noch zwingende Ausgaben wie Miete oder Krankenkasse berücksichtigt werden.*Martin Eichler ist Chefökonom bei BAK-Economics