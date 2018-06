Wetten, dass auch Sie diese Grill-Typen kennen?

Was gibt es Schöneres, als an einem heissen Sommertag den Grill anzuwerfen? So fühlen viele Schweizer; in den letzten Jahren sind die Verkäufe von Grills hierzulande laut der Swiss Barbecue Association um rund fünf Prozent gestiegen. Zeit, die gängigen Grill-Typen (mit einem Augenzwinkern) genauer unter die Lupe zu nehmen:

Der Grill-Chefkoch

In der Küche sucht man ihn vergebens. Aber bei den fünf Gelegenheiten im Jahr, bei denen er für seine Familie grillieren darf, rennt er mit der Grillzange und Schürze in den Garten zu seinem blank polierten Gasgrill. Seine Kalbsplätzli mariniert er in der Nacht vorher in einem Wet Rub und verpasst ihnen eine Massage, die seine Frau nie bekommt.

Die Fenchel-Brätlerin

Wehe, es spritzt! Fleischkontakt mag diese Zeitgenossin gar nicht, wenn sie ihren Grill-Fenchel, Maiskolben oder ihr bleiches Fleisch-Ersatz-Produkt auf den Rost bettet. Da muss schon einmal der ganze Grill geputzt werden. Die anderen Grill-Gäste kann sie nach ihrer Extrawurst aber mit ihrem mitgebrachten Nudelsalat und Schokoladen-Bananen versöhnen.

Die alte Pfadi-Seele

Es gibt immer irgendwo einen Cervelat anzuschnitzen, darum hat die ehemalige Pfadfinderin ihr Schweizer Sackmesser immer dabei. Sie schmeisst sich schon mal mit vollem Körpereinsatz auf den Boden, um das Grill-Feuer anzupusten. Brandbeschleuniger würde sie nie im Leben verwenden, dafür hat sie getrocknete Tannenzapfen in ihrem Bauchtäschchen dabei. Wenn sie mal nicht im Wald grillieren kann, bräunt sie ihr Schlangenbrot halt zu Hause am Cheminée.

Mr. BBQ

Sein Grill ist so gross wie ein Nashorn und wird im Fachjargon Smoker genannt. Er hat ihn für mehrere tausend Franken aus den USA importieren lassen. Wenn er sein kohlschwarzes Baby entflammt, kommen ihm keine halben Sachen auf den Rost: Er klatscht statt Steaks ganze Schweinehälften auf das Gitter. Die brutzelt er stundenlang, bis die dunkelbraune Kruste platzt. Dabei räuchert er die ganze Nachbarschaft ein. Aber hey, Pulled Pork!

Der «Nach mir die Sintflut»-Grillierer

Er ist ein ganz Spontaner. Wenn er am See grillieren will, dann mit dem Einweggrill und Fleisch von der Tankstelle. Den Rauch weht er mit einem Plastikteller in die Richtung anderer Badegäste. Damit er sich zu hundert Prozent wohlfühlt, muss er sich und seine Grillcrew unbedingt noch in einen Klangteppich aus seiner Boombox hüllen und seinem Fleisch alle zehn Minuten eine Dosenbier-Dusche verpassen.

Die Rauch-Allergikerin

Ihr Grill, den sie von ihrer Schwiegermutter geschenkt bekommen hat, weil er so praktisch ist, trägt nicht den Namen eines Kriegsgottes, sondern den einer exotischen Blume. Am liebsten grilliert sie im Innern ihrer klimatisierten Attika-Wohnung. Rauch mag sie nur, wenn er aus Stäbchen kommt. Für das richtige Fleischaroma kann sie auch mit ihrer selbstgemachten Gewürzmischung sorgen.

Haben wir noch einen Grill-Typen vergessen? Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen im Kommentarfeld.