Hitze könnte Frites bei McDonald's verkleinern

«Knusprig, lang, gut», so beschreibt McDonald's Schweiz seine Pommes frites. Das Unternehmen verwendet einheimische Kartoffelsorten, die besonders gross werden, sodass auch die Fritten eine entsprechende Länge erreichen. Das könnte jetzt allerdings schwierig werden: Wegen der Hitze ist es möglich, dass die Schweizer Industriekartoffeln gar nicht gross genug werden.

McDonald's findet einen Weg

Die Fast-Food-Kette hat sich auch in der Vergangenheit zu helfen gewusst. So etwa, als McDonald's Japan 2014 die Importe von Pouletfleisch aus China wegen des sogenannten Gammelfleischskandals stoppte. Die McNuggets waren in Japan dann plötzlich aus Tofu, Gemüse und Fisch. McDonald's behauptete allerdings, die Umstellung habe nicht direkt mit dem Importstopp zu tun. Die Tofu-Nuggets seien schliesslich schon vor dem Skandal in Vorbereitung gewesen.



Im selben Jahr hatte McDonald's Japan übrigens auch mit einer Knappheit bei den Pommes frites zu kämpfen. Die Lösung war simpel: Die Kette bot nur noch kleine Portionen an.

Eine Sprecherin von McDonald's Schweiz bestätigt, dass die Länge der Fritten eines der Qualitätskriterien für die Kette sei. Die Gäste würden lange Pommes frites schätzen. Zudem haben sie sicher auch den praktischen Vorteil, dass sie nicht so schnell aus dem Behälter fallen. Wären sie kürzer, müsste man sie eher stapeln.

Lösung parat

Die Sprecherin sagt zu 20 Minuten, McDonald's stehe diesbezüglich im Austausch mit dem Schweizer Lieferanten. McDonald's Schweiz verfüge zusammen mit dem Neuenburger Partnerlieferanten Frigemo seit Jahren über Pläne für verschiedene Wetterphänomene.

Entsprechend würde man eine Lösung finden, die aus qualitativer und operativer Sicht am meisten Sinn ergebe. Ob das heisst, dass die Fritten einfach etwas kleiner würden oder ob die Kette in so einem Fall Kartoffeln importiert, wollte die Sprecherin nicht sagen.

Ernte hat noch nicht begonnen

Immerhin dürfte es noch eine Weile dauern, bis McDonald's sich allenfalls dem Problem stellen muss: Die Ernte 2018 werde erst noch beginnen, sagt die Sprecherin. «Im Moment erfüllen die Kartoffeln unsere Anforderungen.»

Da die Ernte noch ausstehe, sei auch noch gar nicht klar, ob die Industriekartoffeln dieses Jahr zu klein für die Ansprüche von McDonald's würden. Über die Grösse der Ernte werde die Branche im September informieren, sagt die Sprecherin zu 20 Minuten.

