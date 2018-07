Kommt Uniqlo jetzt in die Schweiz?

Für manche Fans aus der Schweiz sorgt die Meldung, dass Roger Federer von nun an Uniqlo statt Nike trägt, für Unmut. Der Grund: Uniqlo – kurz für «Unique Clothing» – hat weder Läden in der Schweiz noch einen Schweizer Online-Shop.

*So kommt man als Schweizer an Uniqlo-Kleider*

Uniqlos Online-Shop liefert bisher nicht in die Schweiz. Fans der Marke können sich aber in Läden in ganz Europa mit den Teilen der japanischen Fast-Fashion-Kette eindecken. Metropolen wie Berlin, Paris, London und Barcelona verfügen über bis zu zehn Filialen. Wem das zu weit ist, kann in Stuttgart, Strassburg oder Lyon shoppen.

Es stellt sich die Frage, ob sich das bald ändern wird. Klar ist, dass Fast Retail, der Mutterkonzern, dem Uniqlo angehört, extremes Wachstum anstrebt. Schon heute ist er der drittgrösste Modekonzern der Welt.

Bis 2020 will er den Marktführer Inditex, dem Zara angehört, an der Spitze ablösen. Dafür ist eine weitere, schnelle Expansion in Europa nötig. Bereits seit 2014 gibt es Hinweise, dass Uniqlo Ladenflächen in der Schweiz sucht. Weiter passiert ist aber bisher nichts.

«Händler sind weniger opportunistisch als früher»

Fragt man Alain Baumgartner, Head Portfolio Commercial bei Swiss Life, könnte dies daran liegen, dass Modekonzerne heute bei der Filialensuche längerfristig planen: «Handelsunternehmen wie Uniqlo haben normalerweise detaillierte Expansionsstrategien mit sehr klaren Vorgaben an Mietobjekte bezüglich Lage, Grösse oder Ausbau. Sie agieren weniger opportunistisch als früher.»

Marco Feusi von der Immobilienberatung Wüest Partner gibt zu bedenken, dass der Kleidermarkt in der Schweiz übersättigt ist: «Die Schliessung der OVS-Filialen ist erst der Anfang. Wir gehen davon aus, dass noch mehr Ladenketten zugehen oder ihr Filialnetz verkleinern werden.»

«Roger Federer ist ein starkes Argument»

Trotzdem schliesst Feusi nicht aus, dass Uniqlo bald in die Schweiz kommen könnte: «Für Inländer und Touristen ist Roger Federer als Werbegesicht ein sehr starkes Verkaufsargument.»

Uniqlo antwortete bisher nicht auf die Frage von 20 Minuten, ob der Händler auch bald in die Schweiz kommen werde.

