Konsumentenschutz läuft Sturm gegen Helsana-App

Für Gesunde tönt das Angebot verlockend, für Kranke ist es ein Hohn: die Bonus-App der Krankenversicherung Helsana. Wer regelmässig Sport treibt, in einem Verein ist oder sich Vorsorgeuntersuchungen unterzieht, sammelt Punkte, die im Rahmen von «Helsana+» in Geld umgewandelt werden können. Helsana spricht mit der App nicht nur Zusatzversicherte, sondern auch Grundversicherte an.

Umfrage Helsana soll... ...mit den Rabatten aufhören

...so weiter machen

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für das Wirtschafts-Ressort aktivieren.

Ob die Menschen aktiv sind, erfährt Helsana auch über Gesundheitsapps wie «Google Fit» oder «Apple Health», denn die Helsana-Lösung lässt sich mit diesen Tracking-Apps verbinden. Diese zeichnen Herzfrequenz, Schrittzahl, Kalorienverbrauch und Bewegungsdaten auf.

Scharfe Kritik an der im letzten September eingeführten App üben nun sieben Konsumentenschutzorganisationen. Sie haben am Montagabend einen offenen Brief an Gesundheitsminister Alain Berset geschrieben mit der Forderung, Helsana zu stoppen. «Solche Prämienrabatte untergraben das Solidaritätsprinzip der Grundversicherung», schreiben die Konsumentenschützer in einer gemeinsamen Medienmitteilung. Kranke, Behinderte, Unsportliche sowie technisch nicht versicherte Personen könnten keine sportlichen Aktivitäten nachweisen und würden diskriminiert. Das gelte auch für Menschen, die hohen Wert auf Privatsphäre und Datenschutz legten.

Berset soll solche Programme unterbinden

In ihrem Brief schreiben die Konsumentenschützer von einem «indirekten Zwang zur Teilnahme». Angesichts steigender Krankenkassenprämien sei es nur eine Frage der Zeit, bis sich viele die Prämien nur noch leisten könnten, wenn sie sich an solchen Programmen beteiligen und Gesundheits- und Fitnessdaten an die Versicherungen lieferten. Die Forderung an Alain Berset: Er soll Programme wie «Helsana+», die eine Belohnung für gesundes Verhalten vermitteln, unterbinden.

Den Brief unterschrieben haben unter anderem die Nationalrätinnen Prisca Birrer-Heimo (SP, Präsidentin Konsumentenschutz) und Marianne Streiff sowie Nationalrat Karl Vogler. Laut den Politikern sind solche Apps sind der Anfang einer Entwicklung, an deren Ende die Entsolidarisierung der Grundversicherung stehe.

Datenschützer ist alarmiert

Anders als in der Zusatzversicherung gilt in der Grundversicherung das Solidaritätsprinzip: Erwachsene zahlen unabhängig von Alter, Geschlecht und Gesundheitszustand für das gleiche Versicherungsmodell bei der gleichen Krankenkasse in der gleichen Region dieselbe Prämie. Aus Sicht des Bundesamts für Gesundheit (BAG) stellt das Rabattsystem der Helsana kein Problem dar, da nicht gegen Gesetze verstossen werde. Ein Auge auf die Helsana-App geworfen hat auch der Eidgenössische Datenschutzbeauftragte. Er will genau wissen, was die Helsana mit den Daten der Grundversicherung macht.



(sas)