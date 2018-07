Krankenkassen kritisieren Rabattsysteme

Die Helsana-Versicherung kassiert erneut Kritik von der Stiftung für Konsumentenschutz (SKS). Das Bonusprogramm der Helsana (siehe Box) diskriminiere Menschen mit einer Krankheit oder Behinderung sowie Personen, die nicht technisch versiert seien oder Wert auf Privatsphäre legten. Die SKS hat nun andere Krankenkassen befragt, wie sie zu solchen Rabattsystemen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) stehen. Fast die Hälfte lehnt die Programme ab oder verzichtet zumindest darauf.

So funktioniert die Helsana-App

Für Gesunde ist das Angebot verlockend, für Kranke tönt es wie Hohn: die Bonus-App der Krankenversicherung Helsana. Wer regelmässig Sport treibt, in einem Verein ist oder sich Vorsorgeuntersuchungen unterzieht, sammelt Punkte, die im Rahmen von «Helsana+» in Geld umgewandelt werden können. Helsana spricht mit der App nicht nur Zusatzversicherte, sondern auch Grundversicherte an. In der Grundversicherung gibt es pro Jahr maximal 75 Franken Rabatt, in der Zusatzversicherung 300 Franken.

Die SKS begrüsse, dass Agrisano, Assura, Concordia, EGK, KPT und ÖKK diskriminierende Rabattsysteme ablehnten. Visana betreibe immerhin kein Rabattsystem in der OKP. «Bedenklich ist, dass sich Aquilana, Atupri, Groupe Mutuel, Sympany und der Krankenkassenverband Santésuisse hinter schwammigen Formulierungen verstecken, die diskriminierende Rabattsysteme indirekt gutheissen», schreibt die SKS in einer Mitteilung.

Helsana hält an ihrem Rabattsystem fest

Die SWICA befürwortet laut der Umfrage individuelle

Anreizsysteme. Die CSS spreche sich zwar gegen Rabattsysteme aus, fordere aber eine Ausnahme für individuelle Reduktionen der

Kostenbeteiligung. Die Helsana hingegen sei weiterhin der Ansicht, dass ihr Rabattsystem rechtens sei und nicht gegen das Solidaritätsprinzip verstosse. Dieses besagt, dass Beiträge zur Versicherung nicht vom individuellen Risiko eines einzelnen Versicherten abhängig sein darf.

Die SKS argumentiert hingegen, dass Prämienrabatte für Gesunde und sportlich Versierte ein aktiver Verstoss gegen die Solidarität seien. Ein Mediensprecher von Helsana sagt zu 20 Minuten, die Versicherung könne den Vorwurf nicht nachvollziehen. Gesundheitsbewusstes Verhalten, soziales und gesellschaftliches Engagement und Treue würden in sehr beschränktem Rahmen belohnt.

Position des Bunds unklar

Ob das Bundesamt für Gesundheit (BAG) der Kritik der SKS zustimmt, ist aber noch offen. Die Stiftung und weitere beteiligte Organisationen fordern das Amt auf, klar Position zu beziehen und sicherzustellen, dass sich alle Krankenkassen in der Grundversicherung ans Solidaritätsprinzip halten.

Der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte hat allerdings bereits gegen Helsana Klage eingereicht, weil die App Daten der Grund- und Zusatzversicherung vermische. Dies verstosse gegen das Gesetz.