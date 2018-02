Mit diesen Tricks überlebt Ihre Wohnung die Kälte

Muss ich nun mehr Heizkosten bezahlen?

Die kalten Temperaturen werden sich in vielen Fällen auch in der Heizkostenabrechnung niederschlagen. Besonders betroffen sind Mieter in alten, nicht nachisolierten Liegenschaften. Walter Angst vom Mieterverband Zürich rechnet damit, dass die durchschnittlichen Nebenkosten für Heizung und Warmwasser einer Dreizimmerwohnung in diesem Jahr um 50 bis 100 Franken steigen werden. Der Experte gibt aber zu bedenken: Eine Woche mit minus 10 Grad kann bei den Heizkosten weniger ins Gewicht fallen als ein Winter, bei dem es über mehrere Monate um null Grad kalt ist.

Wie lüfte ich trotz Kälte richtig?

Schon der Gedanke daran, bei Minusgraden zu lüften, lässt einen schlottern. Lüften ist aber auch im Winter notwendig. Walter Angst vom Mieterverband rät zum Stosslüften. Will heissen: Kurz, aber richtig die Fenster öffnen. Der aktuelle Vorteil: Je kälter es draussen ist, desto schneller funktioniert der Luftaustausch zwischen drinnen und draussen. Laut Experten reichen derzeit fünf Minuten. Neben dem Lüften kann es laut Angst notwendig sein, Kondenswasser wegzuputzen, das sich an der Innenseite der Fenster bilden kann.

Was mache ich mit den Pflanzen auf dem Balkon?

Schädlich ist die extreme Kälte vor allem für südländische Pflanzen wie etwa Palmenarten, Rosmarin oder Feigen. «Einheimische Gewächse ertragen mehr», sagt Othmar Ziswiler vom Gärtner-Verband JardinSuisse. Reagiere man erst jetzt auf die Kälte, sei es eigentlich zu spät. Das Problem: Die Erde in den Töpfen ist bereits gefroren und kann kein Wasser aufnehmen. Ziswiler rät, die Pflanzen vor der Kältewelle ausreichend zu giessen. Wer das nicht getan hat, kann die Pflanzen jetzt noch vor Sonne schützen, mit Vlies einpacken und wenn möglich an die Hausmauer schieben. Letzteres hilft gegen den eisigen Wind. Zur Not können die Pflanzen auch in eine Garage gestellt werden. Auf keinen Fall sollte man das Gewächs laut Ziswiler mit warmem Wasser giessen. Das beschädige die Wurzeln.

Kann ich bei Heizölfirmen Expresslieferungen bestellen?

Sowohl Migrol als auch Coop Mineralöl spüren eine stärkere Nachfrage nach Heizöl-Expresslieferungen. Die Zunahme sei aber nicht so extrem, wie man es hätte erwarten können, sagt ein Migrol-Sprecher. Und bei Coop heisst es, aktuell seien jedes verfügbare Fahrzeug und jeder Chauffeur im Einsatz. Bei Migrol kostet der Zuschlag für Express-Heizöllieferungen innerhalb von 24 Stunden 150 Franken und innerhalb von 48 Stunden 100 Franken. Bei Coop heisst es, der Zuschlag variiere je nach Aufwand und werde nur in Rechnung gestellt, wenn zusätzliche logistische Kosten entstehen. Expressbestellungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet, heisst es bei Migrol. Im Notfall werde nach aktueller Situation entschieden. Ein Notfall liegt beispielsweise vor, wenn der Tank tatsächlich leer ist und nicht mehr geheizt werden kann.

Ist jetzt der Moment, um den Kühlschrank abzutauen?

Die Kälte bietet sich an, den Kühlschrank oder insbesondere den Gefrierer abzutauen und von lästigem Eis zu befreien. Die Lebensmittel kann man während des Vorgangs auf dem Balkon zwischenlagern. Zwar ist die Temperatur im Gefrierfach mit minus 18 Grad noch tiefer als draussen. «Wichtig ist, dass sie klar unter dem Nullpunkt ist. Je geringer die Differenz, desto besser für die optimale Lagerung der Gefrierprodukte», sagt Giancarlo Rossetti vom Haushaltgeräte-Hersteller V-Zug.

Was passiert mit dem Bier, das ich auf dem Balkon lagere?

«Lagern Sie das Bier jetzt nicht draussen», sagt Res Hefti von der Zürcher Brauerei Turbinenbräu. Bei Temperaturen im zweistelligen Minusbereich könne das Bier schnell gefrieren. «Das Eis dehnt sich aus, sprengt den Deckel ab oder lässt sogar die Flasche zerbersten», so Hefti. Kein Problem ist die kurzzeitige Lagerung bei knapp unter null: Der Alkoholgehalt – beim Bier üblicherweise bei rund fünf Prozent – senkt den Gefrierpunkt. «Doch das nützt bei den jetzigen Temperaturen auch nichts mehr», so Hefti.

Was ist mit dem Wasserhahn im Freien?

Wasserleitungen nach draussen sollten unbedingt abgestellt werden. Ansonsten droht ein Rohrbruch. «Bei Minustemperaturen gefriert das Wasser in den Leitungen, was diese zum Bersten bringt», erklärt Markus Weibel, Präsident des Gebäudetechnikverbands Suissetec Schwyz-Glarus. «Solange das Wasser gefroren ist, passiert nichts. Erst wenn es wieder wärmer wird, läuft das Wasser aus den kaputten Leitungen», so Weibel. Er rät daher, den Haupthahn fürs Aussenwasser schon vor dem Kälteeinbruch abzustellen und das Restwasser ablaufen zu lassen. Gefahrenherde sind ebenso Leitungen in der Nähe von offenen Kellerfenstern oder Lichtschächten. «Auch sehr kalter Luftzug kann das Wasser gefrieren lassen – vor allem jetzt», so Weibel.

Muss ich mein draussen parkiertes Auto vor der Kälte schützen?

«Wer ein neueres Auto hat, muss sich bei den aktuellen Temperaturen von minus 10 bis minus 15 Grad noch keine Sorgen machen», sagt Christoph Wolnik von Auto-Schweiz. Die in der Schweiz verwendeten Treibstoffe funktionierten bis mindestens minus 22 Grad. Ab rund minus dreissig Grad kann es laut Wolnik passieren, dass der Dieselmotor «versulzt». Will heissen: Der Diesel dickt ein und der Kraftstofffilter verstopft. Die Folge: Man bleibt stehen. Die grössten Probleme ortet Wolnik im Moment bei Autos mit älteren Batterien: «Nach einer richtig kalten Woche ist die Batterie womöglich leer.» Dann hilft der Pannendienst oder der Nachbar, der überbrückt. Bei grosser Kälte ist es zudem ratsam, einen flachen Parkplatz zu suchen und, statt die Handbremse anzuziehen, den ersten Gang einzulegen. Grund: Die Handbremse könnte festfrieren.

Schadet die Kälte dem Akku meines E-Bikes?

Wer in diesen kalten Tagen mit dem E-Bike unterwegs ist, spürt es massiv: Der Akku verliert an Leistungsfähigkeit. «Bei Temperaturen von rund minus 8 Grad bringt eine Batterie rund 20 Prozent weniger Leistung», sagt Marius Graber, Technikredaktor und Tester beim «Velojournal». Einen Schaden nimmt der E-Bike-Akku laut Graber aber bei den aktuellen Temperaturen nicht. Das gilt auch dann, wenn das Velo den ganzen Tag draussen steht oder man schon beim Losfahren auf die höchste Unterstützungsstufe schaltet. «Mit den warmen Temperaturen kehrt auch die Leistungsfähigkeit des Akkus wieder zurück», so Graber. Um den Leistungsabbau der Batterie zu reduzieren, rät der Experte, den Akku zum Beispiel mit ins geheizte Büro zu nehmen und einen Batterieschutz aus Neopren zu verwenden, der den Fahrtwind abhält.

