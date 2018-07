Lidl verzichtet auf Einwegartikel aus Plastik

Trinkhalme, Teller oder Becher aus Einwegplastik gibt es künftig nicht mehr bei Lidl zu kaufen. Das Unternehmen teilt mit, es leite nun erste konkrete Massnahmen zur Reduktion des Plastikeinsatzes ein.

Bis Ende 2019 will Lidl in allen Schweizer Filialen auf den Verkauf von Einwegplastikartikel wie Trinkhalme, Einwegbecher und -gläser, Teller, Besteck und Wattestäbchen mit Plastikschaft verzichten. Stattdessen sollen Produkte aus alternativen und recyclebaren Materialien ins Sortiment aufgenommen werden. Die Entwicklung dieser sei in Arbeit.

«Vermeiden, reduzieren, wiederverwerten»

«Wir verfolgen in unserer Plastikstrategie einen klaren Ansatz und der heisst: Vermeiden, reduzieren, wiederverwerten», Reto Ruch, Marketing-Leiter bei Lidl Schweiz. Das Ziel der «Massnahmen gegen die Plastikflut» sei eine Verbesserung der Plastikbilanz.

In einem zweiten Schritt werde Lidl dann auch im Getränke- und Convenience-Bereich auf Einwegtrinkhalme und -besteck verzichten.

