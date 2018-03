McDonald's stellt sein Logo auf den Kopf

Die goldenen Bögen von McDonald's sind ikonisch. Nun hat der Fast-Food-Konzern das riesige M vor einer kalifornischen Filiale und auf seinen amerikanischen Social-Media-Seiten auf den Kopf gestellt.

Anlass ist der Weltfrauentag. Das umgedrehte M, das so zum W wird, steht für das englische «Women» und soll laut dem Unternehmen einen Tag lang «Frauen von überall feiern».

Saw this McDonald’s sign upside down in Lynwood. 😂🤣😂💀 pic.twitter.com/MFrf4rudzi