Migros erringt Teilsieg im Farmer-Streit

Im Farmer-Streit kennt die Migros keine Gnade. Obwohl Coop die 2016 neu lancierten Packungen seines Country-Riegels längst gerichtlich angeordnet (vorsorglich) aus dem Regal nehmen musste, trafen sich die Parteien Anfang Woche vor dem Handelsgericht in Aarau. Eine aussergerichtliche Einigung kam im Vorfeld nicht zustande. Es scheint, als habe die Migros ein Exempel statuieren wollen. Kommt hinzu, dass Coop das Design seiner Country-Riegel bereits zweimal angepasst und auf ein dunkleres Grün gewechselt hat.

Migros will Country-Müesli verhindern

Dass die Migros-Anwälte im Farmer-Streit keine Gnade kennen, zeigt auch dies: Aus dem Urteil geht hervor, dass die Migros kritisiert, Coop habe ein neues Produkt mit dem Namen Country Granola Mini Red Berries lanciert. Dabei geht es um ein Müesli mit Früchten. Mit dieser Sortimentserweiterung nähere sich Coop in einem weiteren Schritt an Farmer und dessen erweitertes Sortiment an, so die Migros. Das Gericht hat zu dieser Frage im Urteil aber keine Stellung bezogen. Im vorliegenden Streit geht es einzig um die Country-Verpackungen der ersten und zweiten Generation. Migros sichert sich Wortmarke Country

Recherchen von 20 Minuten im Frühjahr brachten ans Licht, dass die Migros die Wortmarke Country für Produkte wie Müesli, Cornflakes und Kaffee bereits bei Ausbruch des Farmer-Streits im Mai 2016 für sich schützen liess. «Die Markeneintragung von Migros erfolgte offensichtlich einzig und allein, um Coop bei der Produkte-Ausdehnung zu behindern», hiess es damals bei Coop.



Hintergrund der Auseinandersetzung der Detailhändler: Die Migros sah die Verpackungen ihrer Farmer-Snacks durch die Country-Riegel von Coop kopiert und reklamierte Verwechslungsgefahr. Nun – zu einem Zeitpunkt, an dem die beanstandeten Riegelpackungen längst nicht mehr im Sortiment sind – hat das Gericht entschieden. Es heisst die Klage der Migros teilweise gut und verbietet Coop das Verwenden von einer ganzen Reihe im Urteil fein säuberlich aufgelisteten Packungsdesigns.



Weiter schreiben die Richter: Mit der Neugestaltung ihrer Getreideriegel-Verpackung von der urspünglichen Crunchy-Snack-Variante zur ersten und zweiten Generation der Country-Verpackungen habe sich Coop in unlauterer Art und Weise an die Farmer-Verpackungen der Migros angelehnt und deren Ruf ausgebeutet.



«Coop hat die Regeln des fairen Wettbewerbs verletzt»



Bei der Migros zeigt man sich erfreut: «Wir begrüssen den Entscheid des Handelsgerichts, da er unsere Auffassung bestätigt, dass Coop mit dem Vorgehen und mit dem Design der Country-Riegel-Verpackungen die Regeln des fairen Wettbewerbs verletzt hat», sagt Sprecher Luzi Weber. Zu weiteren taktischen Überlegungen will die Migros keine Auskunft geben.

Bei Coop heisst es: «Das Urteil betrifft die alten Verpackungen. Mittlerweile haben wir diese geändert. Die aktuellen Country-Verpackungen sind weiterhin zulässig», so Sprecher Urs Meier. Ob Coop den Entscheid ans Bundesgericht weiterzieht, ist noch offen. Wir werden das Urteil als Erstes eingehend prüfen, so Meier. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Streit um die Farbe Grün

Eine zentrale Bedeutung im Urteil kommt der Farbe Grün zu. Die Richter schreiben, die erste Generation von Coops Country-Riegel stimmten abgesehen vom Produktenamen nahezu völlig mit dem Farmer der Migros überein. Auch in Bezug auf die zweite Generation ändere sich diesbezüglich nichts, weil der unterschiedliche Grünton im Erinnerungsbild nicht haften bleibe.

Will heissen: Ob das Grün der zweiten Generation also etwas dunkler ist als bei der ersten Generation, spielt keine Rolle. Es bestünden bei den Country-Verpackungen keine sachlichen Gründe, die Farbe Grün zu verwenden, halten die Richter fest. Bei Coop kommt das nicht gut an: «Wir trauen unseren Kunden zu, dass sie das Coop-Logo auf der Country-Verpackung erkennen können», so Sprecher Urs Meier.

Weil das Handelsgericht die Verwendung der Farbe Grün für die Verpackung von Coops Country-Riegel im Urteil als unnötige Anlehnung an Farmer bezeichnet, sehen Beobachter im Entscheid auch für die Migros ein gewisses Risiko. Will heissen: Andere Hersteller könnten dies bei Nachahmerprodukten der Migros ebenso ins Feld führen. Auf Anfrage wollte sich die Migros nicht zu dieser Thematik äussern.