Migros kippt Apfel-Schnitze aus Sortiment

«Hey Migros, was läuft bei euch?» Auf Facebook und Twitter haben in den letzten Tagen mehrere Personen ihre Erstaunen über ein neues Produkt der Migros zum Ausdruck gebracht. Während sich die einen über die «Faulheit der Kunden» empörten, störten sich andere an der Plastikverpackung. Die Posts wurden mehrere hundert Male geteilt, kommentiert und geliket.

Umfrage Was halten Sie von abgepackten Apfelschnitzen? Wenn die Nachfrage da ist, sehe ich null Problem.

Die Welt geht vor die Hunde.

Das ist mir völlig egal.

Wow, @migros bietet neu auch Apfelschnitze für faule Menschen. Ich hoffe es sind genügend Konservierungstoffe enthalten. Sonst faulen auch noch die Äpfel. Man bedenke unseren ohnehin schon krankhaften Plastikverbrauch. Was denken wohl @GrueneCH@jGruene_jVertEs ? pic.twitter.com/6lvz6D4124– Sebastian Rüthy (@SebastianRuthy) 13. März 2018

Die Migros hatte die Apfelschnitze vor drei Wochen versuchsweise in 20 Filialen ins Sortiment aufgenommen. Zielgruppe waren Schüler und Angestellte, die sich in Pausen oder über Mittag schnell verpflegen wollen.

Obwohl die Verkaufszahlen gut waren, hat die Migros das umstrittene Produkt aus dem Sortiment genommen. Andrea Bauer, Sprecherin Migros Aare, bestätigt auf Anfrage einen Bericht von fm1today: «Wegen der vielen negativen Reaktionen haben wir entschlossen, den Pilotversuch abzubrechen. Ende Woche gibt es die Schnitze nicht mehr zu kaufen.» Die Migros stelle sich immer wieder die Frage, welche Neueinführung sinnvoll sei und wie weit man gehen wolle. «Am Ende entscheidet der Kunde.»

