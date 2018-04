Migros startet neue Bestell-Plattform

Migros hat eine neue Website geschaltet:« Einkaufen auch für Andere. Entdecke das Social Shopping», heisst es auf amigos.ch. Der «SonntagsBlick» berichtete darüber. Aktuell können sich auf der neuen Website nur diejenigen registrieren, die Migros-Einkäufe für Unbekannte erledigen wollen. Für den ersten Sack, der eingekauft und nach Hause geliefert wird, gibt es vom Besteller 7.90 Franken. Für jeden zusätzlichen Sack 2 Franken.

«Unsere Idee ist, die Leute aus einem Quartier zusammen zu bringen», sagt Migros-Sprecher Patrick Stöpper zu 20 Minuten. Migros selbst verdiene nichts daran. Die Entschädigung für die Bringer sei extra so festgesetzt worden, dass daraus ein Sackgeld, aber kein Geschäftsmodell werde.

Shoppen als soziale Handlung

Das Angebot ist zusätzlich zum Migros-Lieferdienst Leshop.ch. Bei Amigos gibt es jedoch keinen Mindestbestellwert. Die Einkäufe dürften deshalb laut dem Migros-Sprecher in der Regel kleiner sein. Das Soziale soll im Fokus stehen: «Neue Leute kennen lernen, Gutes tun.»

Ab dem 23. April soll der Service starten. Vorerst in den Kantonen Zürich und Bern. «Sobald sich genug Bringer in einer Postleitzahl gemeldet haben, wird diese freigeschaltet», so amigos.ch.

Die Amigos-Plattform soll auch schneller sein. Die Auslieferung kann innerhalb weniger Stunden erfolgen. Das Lieferzeitfenster beträgt eine Stunde.





