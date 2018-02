Das Ausland liebt die Kaffeekapseln der Migros

Die Migros produziert nicht nur für den Schweizer Detailhandel, sondern viele Produkte der M-Industrie finden auch Absatz im Ausland. Ausserhalb der Schweiz sind Kaffeekapseln der Migros besonders beliebt, wie Walter Huber, Leiter M-Industrie, an einem Presseanlass am Mittwoch sagte. Dazu gehört etwa die Kapseln der Marke Café Royal.

Umfrage Benutzen Sie Kaffeekapseln? Ja, was denn sonst?

Nein, davon will ich nichts wissen

Nein, ich verabscheue Kaffee

Bildstrecken Migros schliesst in China Deal mit Alibaba ab M-Industrie 2017

Mit Kaffeekapseln machte die Migros 2017 international einen zweistelligen Millionenbetrag mehr Umsatz als im Vorjahr. Das Geschäftsfeld, zu dem Kaffee gehört, ist damit im Ausland mit einem Gesamtumsatz von 336 Millionen Franken das grösste Segment der M-Industrie und macht über ein Drittel der 901 Millionen Franken Gesamtumsatz im Ausland aus.



In der Schweiz hingegen stagniert der Umsatz dieses Segments. Er lag hier sowohl 2016 als auch 2017 bei rund 1 Milliarde Franken, rund 16 Prozent des Mit Kaffeekapseln machte die Migros 2017 international einen zweistelligen Millionenbetrag mehr Umsatz als im Vorjahr. Das Geschäftsfeld, zu dem Kaffee gehört, ist damit im Ausland mit einem Gesamtumsatz von 336 Millionen Franken das grösste Segment der M-Industrie und macht über ein Drittel der 901 Millionen Franken Gesamtumsatz im Ausland aus.In der Schweiz hingegen stagniert der Umsatz dieses Segments. Er lag hier sowohl 2016 als auch 2017 bei rund 1 Milliarde Franken, rund 16 Prozent des Gesamtumsatzes 2017 . Das reine Kapselgeschäft wächst laut M-Industrie aber auch hierzulande. Gewinnzahlen werde die Migros jedoch erst am 27. März kommunizieren. Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für das Wirtschafts-Ressort aktivieren.

«Als die M-Industrie 2017 die mit Nespresso-Maschinen kompatiblen Dolce-Gusto-Kapseln in Deutschland und Frankreich lancierte, waren die sofort ausgekauft», so Huber. Der Boom bei den Kaffeekapseln bringe die Herstellungskapazität der M-Industrie immer mehr an die Grenzen. So sei die Röstkapazität der bestehenden Anlagen derzeit am Limit.

Da Ausländer gerade die Swissness der Produkte schätzen, weite die Migros die Produktionsanlagen im Inland bereits seit Jahren aus. Auch dieses Jahr plant die M-Industrie, in der Schweiz über 200 Millionen Franken zu investieren, unter anderem in die Kapselproduktion.

Kompostierbare Kaffeekapseln

In ausländischen Märkten werden nun sogar Produkte getestet, die es in der Schweiz noch gar nicht gibt: «In Deutschland haben wir 2017 kompostierbare Kaffeekapseln lanciert», so Huber. Wenn sich das Konzept dort durchsetze, sei es denkbar, dass diese in Zukunft auch hierzulande angeboten werden. Derzeit bestehen die Kapseln aus dem Hause Migros in der Schweiz aus Kunststoff und müssen im Kehricht entsorgt werden.

Besonders gut kommen die Produkte der M-Industrie in Deutschland, Frankreich und England an. Diese Länder seien im Ausland die europäischen Schlüsselmärkte der Migros. Dazu kommt laut Huber das wachsende Geschäft in Nordamerika und Asien. In China etwa hat die Migros im September 2017 die Marke Orange Garten lanciert, unter deren Banner etwa für Kaffeekapseln der Migros-Marke Café Royal geworben wird.

Auslagerung ins Ausland möglich

Für 2018 seien aufgrund der weltweit hohen Nachfrage grosse Investitionen im Ausland denkbar, so Huber. Droht damit der Produktion der M-Industrie eine Auslagerung ins Ausland? «Nein, den Grossteil der Investitionen tätigen wir nach wie vor in der Schweiz», sagt Huber zu 20 Minuten. Was im Ausland verkauft werde, könne in Zukunft aber auch vermehrt im Ausland produziert werden. Im Bereich Kosmetik findet bereits heute ein Teil der Produktion im Ausland statt, bestimmte Teilbereiche der Kaffeeproduktion könnten in Zukunft ebenfalls im Ausland angesiedelt werden, wie Huber sagt.

Ausser Kaffee schätzen internationale Kunden zudem Migros-Produkte aus den Bereichen Kosmetik sowie Milchprodukte. Insbesondere die Käsemarke Mifroma konnte 2017 im Ausland zulegen. In China seien Pralinés der Marke Frey einer der Bestseller. Rückläufig ist das ausländische Geschäft mit Brot, Convenience-Artikeln und Getränken.