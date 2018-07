Mit diesen Airbnb-Tricks wird Ihre Reise billiger

Der amerikanische Unterkunftsvermieter Airbnb hat laut der deutschen «Tagesschau» einen grösseren Marktanteil als die fünf grössten Hotelketten der Welt zusammen. Seit der Gründung 2011 ist die Anzahl der Unterkunftsinserate von 0,1 auf 4,5 Millionen pro Jahr angestiegen.

Umfrage Nutzen Sie Airbnb? Ja, fast ausschliesslich.

Manchmal, ich manchmal sind mir Hotels lieber.

Nein, das ist mir zu kompliziert.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für das Wirtschafts-Ressort aktivieren.

Grund genug, für eine Liste mit Tipps und Tricks, die dabei helfen, bei der nächsten Buchung über Airbnb das Maximum herauszuholen:

• Mit längeren Buchungen Rabatte sichern

Wer auf eine längere Reise geht, ist gut beraten, so lange wie möglich im gleichen Airbnb-Apartment zu übernachten, denn viele Anbieter bieten bei Aufenthalten ab einer Woche Rabatte von fünf Prozent oder mehr an.

• Das Kleingedruckte lesen

Besonders bei begehrten Wohnungen und Häusern lohnt es sich, die Hausregeln aufmerksam durchzulesen, denn Vermieter, die viele Anfragen bekommen, wenden manchmal folgenden im NY-Mag erwähnten Trick an: Sie verstecken in den Hausregeln einen Satz, den man bei der Aufenthaltsanfrage erwähnen soll. Nur wer dies dann auch tut, wird vom Gastgeber eine Chance auf die Unterkunft erhalten.

• Übernachtungsort genauer bestimmen

Mit der Plattform Inside Airbnb ist es in Städten wie Berlin möglich, Unterkünfte ausfindig zu machen, die in bestimmten Quartierteilen oder Strassen ausgeschrieben sind. Ausserdem zeigt die Software auch Gastgeber an, die mehr als eine Wohnung anbieten. Das ist nützlich für diejenigen, die lieber bei einer Privatperson als einem Grossanbieter übernachten wollen.

• Die günstigste Buchungs-Plattform finden

Nicht alle Unterkünfte von Airbnb sind nur dort ausgeschrieben. Ein Check lohnt sich besonders, wenn es sich um Unterkünfte handelt, die nicht so aussehen, als würden sie von Privatpersonen vermietet. Dafür einfach bei Google den Namen der Unterkunft suchen und schauen, ob er bei anderen Plattformen oder einer eigenen Seite auftaucht. Generell gilt, dass man das günstigste Angebot bekommt, wenn man direkt beim Anbieter bucht.

• Günstige Tage in der Hochsaison ausfindig machen

Auf der Plattform Airdna findet man gratis eine detaillierte Übersicht aller Airbnb-Angebote einer Region. Auch Informationen zur Preisentwicklung und zu saisonalen Schwankungen bietet die Plattform. Dafür wird allerdings eine monatliche Gebühr ab 40 Franken erhoben.

• Rabatte mit der Hilfe von Bekannten generieren

Vor einer Reise können Benutzer an Freunde, Familie und Bekannte, die noch nicht auf Airbnb angemeldet sind, einen speziellen Link schicken, der unter dem Menüpunkt Guthaben verdienen zu finden ist. Wenn ein Bekannter dann das erste Mal via Airbnb bucht, kriegen sowohl er als auch dessen Vermittler je 20 Franken gutgeschrieben.

• Verhandeln-Option nutzen

Bei Airbnb kann es sich lohnen, als Besucher das normale Buchungsfeld zu ignorieren. Stattdessen können Reisende auf das Bild des Gastgebers und dann auf den Button Kontaktiere den Gastgeber klicken, um mit ihm über den Preis zu verhandeln. Ein Blick in Gastgeber-Foren wie Quora zeigt, wann Gastgeber eher Rabatte geben: Auf unpersönliche Anfragen reagiert kaum jemand, stellt man sich freundlich an, könnte man Erfolg haben.

Haben wir einen Trick vergessen, um Geld zu sparen? Teilen Sie ihn mit uns in der Kommentarspalte.



(vay)