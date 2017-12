Mit diesen Aktien hätten Sie 2017 abgesahnt

Zuletzt hat die Goldgräberstimmung rund um Bitcoins einen Knacks erhalten: Der Kurs der digitalen Währung rauschte innert 24 Stunden in die Tiefe. Trotzdem hat das Plus der vergangenen Wochen etliche Investoren steinreich gemacht. Viele ärgern sich daher über verpasste Chancen, andere denken über einen Einstieg nach.

Umfrage Würden Sie in Aktien oder Bitcoins investieren? Aktien sind mir lieber, da schwankt der Kurs weniger stark.

Ich investiere weder in Aktien noch Bitcoins.

Ich habe beides in meinem Portfolio.

Ich setze auf Bitcoins, da erhält man wenigstens eine gute Rendite.

Doch nicht nur mit Bitcoins hätte man in diesem Jahr viel Geld verdienen können. Auch etliche Aktien legten massiv zu. Zu den Überfliegern gehören etwa amerikanische Technologie-Aktien wie Apple, Facebook oder Amazon. In der Schweiz zählten etwa die Papiere des Maschinenbaukonzerns Meyer Burger oder die Orascom Development Holding zu den Siegern, die über 100 Prozent zulegten. Da können die Aktien der Grosskonzerne, die im Swiss Market Index gelistet sind, nicht mithalten.

Was Sie mit einer Investition von 5000 Franken in die Überflieger-Aktien verdient hätten, sehen Sie in der Bildstrecke oben.