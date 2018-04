Darf ein Vermieter auf Geld-Kaution bestehen?

Jeder sechste Mieter in der Schweiz hat eine Mietkautionsversicherung. Die Zahl stagniert, wie eine aktuelle, repräsentative Umfrage des Vergleichsportals Comparis zeigt.

Beliebt scheint das Modell aber dennoch zu sein: Denn jeder fünfte Mieter, der die Kaution in voller Höhe hinterlegt hat, liebäugelt mit einer Versicherung. Sperren sich die Vermieter dagegen?

Wie funktioniert eine Mietkautionsversicherung?

Die Kaution kann bis zu drei Monatsmieten hoch sein. Wer diesen Betrag nicht auf einen Schlag aufbringen kann oder will, hat die Möglichkeit einer speziellen Versicherung: Für eine jährliche Prämie von rund 5 Prozent der Kautionssumme ist für den Vermieter die volle Kaution garantiert. Aber aufgepasst: Tritt wirklicht eine Schadenfall ein und die Kaution wird fällig, zahlt zwar zunächst die Versicherung – doch der versicherte Mieter muss die Summe dann zurückerstatten. Und zusätzlich können Gebühren für die Schadensbearbeitung oder auch für die Kündigung fällig werden.

Darf der Vermieter auf einer Geldkaution bestehen?

Ja. «Der Vermieter kann sein Einverständnis zu einer Kautionsversicherung ohne Begründung verweigern», sagt Stéphanie Bartholdi vom Hauseigentümer-Verband Schweiz (HEV). Laut dem Verband nimmt die Ablehnung aber nicht zu. Wie der Finanzdienstleister Aduno betont, nimmt die Zahl der Verwaltung, die eine Kaution akzeptieren eher zu. «Auch in der Region Zürich wächst die Akzeptanz», sagt Aduno-Sprecherin Nadine Schumann.

Ist eine Versicherung für den Mieter überhaupt ratsam?

Der Mieterinnen- und Mieterverband (MV) rät vom Abschluss von Mietkautionsversicherungen ab. «Versuchen Sie ein privates Darlehen aufzunehmen, wenn Ihnen das nötige Geld für das Depot fehlt», sagt die MV-Generalsekretärin Natalie Imboden. Denn: Das Depot müsse am Ende des Mietverhältnisses mit Zinsen wieder zurückerstattet werden, die Prämien für eine Kautionsversicherung dagegen seien verloren.

Weshalb lehnen einige Vermieter oder Verwaltungen eine Mietkautionsversicherungen ab?

Es gebe keine generelle Ablehnung, sagt Bartholdi vom HEV. «Für die Vermieterseite ist wichtig, dass eine Sicherheit vereinbart wird und, falls es eine Mietkautionsversicherung ist, diese dem Vermieter die gleiche Sicherheit bietet wie ein herkömmliches Bargelddepot.» Laut dem Finanzdienstleister Aduno, der solche Versicherungen anbietet, dürften einige Vermieter Geld auf dem Konto bevorzugen.

Wer die Kaution hinterlegt, bekommt sie beim Auszug vom Vermieter manchmal erst mit Verspätung zurück, ist das erlaubt?

Ja, denn das kann praktische Gründe haben: Weist die Wohnung beim Auszug Schäden auf, die zulasten des Mieters gehen, kann der Vermieter diese Schäden beheben lassen, wie Imboden vom Mieterinnen- und Mieterverband erklärt. «Die Kosten verrechnet er dem Mieter dann in der Schlussrechnung, in der auch noch offene Heiz- und Nebenkosten abgerechnet werden können.» Imboden betont, dass Mieter die Kosten für Reparaturen nur übernehmen müssen, wenn dies bei der Wohnungsabgabe im Protokoll ausdrücklich so vereinbart wurde und die Lebensdauer des kaputten Gegenstandes noch nicht abgelaufen ist.

