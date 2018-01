Müssen wir bald bis 17 Stunden pro Tag arbeiten?

Sollen wir künftig 17 Stunden arbeiten?

Es geht nicht um die Arbeitszeit selbst, sondern um den Zeitraum, innerhalb dessen diese erbracht wird. Derzeit darf der Rahmen die Dauer von 14 Stunden nicht überschreiten. Das heisst, auch wenn jemand zwischendurch eine lange Pause gemacht oder sich am Nachmittag um seine Kinder gekümmert hat: Wenn er um 7 Uhr mit der Arbeit begonnen hat, muss er nach heutigem Recht um 21 Uhr fertig sein. Der Vorstoss von FPD-Nationalrat Thierry Burkart will diesen Zeitraum auf 17 Stunden ausweiten, sodass erst um Mitternacht Schluss sein müsste. Damit entfällt auch die vorgeschriebene Ruhezeit von 11 Stunden zwischen den Arbeitstagen.

Umfrage Ich liebe mein Home-Office, weil ... ... ich dann so richtig schön ausschlafen kann.

Home-Office kommt für mich nicht in Frage, mich braucht es vor Ort.

... ich nicht im nervigen ÖV sitzen oder stehen muss.

... ich endlich mal ungestört arbeiten kann.

... ich für einen Tag meine Bürokollegen und den Chef nicht ertragen muss.

... ich während des Tages noch Besorgungen machen kann.

Wen trifft das?

Genaue Zahlen hierzu gibt es nicht. Home-Office liegt aber wegen der Digitalisierung im Trend: Über ein Viertel der Schweizer arbeitet laut einer Studie des Beratungsunternehmens Deloitte schon jetzt mindestens einen halben Tag pro Woche von zu Hause aus.

Was ist mit beruflichen E-Mails, die ich zwischendurch lese?

Zurzeit gilt dies als Arbeitszeit. Das könnte sich ändern: «Gelegentliche Arbeitsleistungen von kurzer Dauer unterbrechen die Ruhezeit nicht», heisst es im neuen Gesetzesvorschlag von Nationalrat Burkart.

Darf ich am Sonntag von zu Hause aus arbeiten?

Nach jetzigem Recht nicht. Dazu braucht es eine Bewilligung der Behörden. Burkart stört dies, weil es ihm zufolge Arbeitnehmer gibt, die «die Sonntagsruhe ausnutzen möchten, um einmal ungestört arbeiten zu können». Deswegen will er mit seinem Vorstoss zugleich auch die Sonntagsarbeit im Home-Office einführen: Denn «die öffentliche Sonntagsruhe würde (...) in keiner Weise gestört, wenn der Arbeitnehmende die Sonntagsarbeit zu Hause verrichtet». Die Frage der Sonntagszuschläge bleibt offen.

Würden sich die Arbeitgeber über eine solche Ausweitung freuen?

«Für einige Branchen ist das durchaus legitim», sagt Fredy Greuter vom Arbeitgeberverband. Der Fokus des Verbands liegt jedoch auf einem Vorstoss zur Arbeitszeiterfassung. Dabei geht es darum, dass nicht nur Kader, sondern neu auch leitende Angestellte und Fachspezialisten von ihr ausgenommen werden können.

Was sagen die Gewerkschaften?

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund spricht von einer «skandalösen und radikalen Initiative». Statt Abbau brauche es einen besseren Schutz für Arbeitnehmende im Home-Office. «Das bedeutet, die Arbeitszeit wird noch mehr zerstückelt», sagt Unia-Sprecherin Leena Schmitter zu 20 Minuten. Damit werde die Verfügbarkeit der Angestellten noch grösser. Zum Beispiel wäre eine Telefonkonferenz mit US-Firmen um 23 Uhr möglich, auch wenn jemand schon um 6 Uhr mit seiner Arbeit angefangen hat. «Damit verschwindet die Kontrolle über die eigene Arbeitszeit, das ist nicht nur ein Gesundheitsproblem, sondern auch ein massiver Eingriff ins Privatleben», kritisiert Schmitter.

Der Gesetzesvorstoss betrifft nur das Home-Office, wie sieht es mit anderen Arbeitsverhältnissen aus?

«Generell wird derzeit immer mehr zu Lasten der Arbeitnehmer flexibilisiert», sagt Unia-Sprecherin Schmitter. Der Druck auf die Arbeitnehmer steige auch durch andere Vorstösse im Parlament wie dem zur Arbeitszeiterfassung. Ein Arbeitsmediziner brachte kürzlich auch die Idee ins Spiel, dass kranke Mitarbeiter von zuhause aus arbeiten sollten. Jean-François Rime, Präsident des Schweizerischen Gewerbeverbands, unterstützte dies.

Wie geht es weiter?

Die Wirtschaftskommission des Nationalrats hat den Vorstoss diesen Montag gutgeheissen, wie der «Tages-Anzeiger» am Mittwoch berichtet. Nun muss der Ständerat in seiner Wirtschaftskommission darüber entscheiden.