Nachfrage nach Diesel-Autos bricht massiv ein

Die Zukunft von Dieselfahrzeugen ist unsicher. Das wiederspiegelt sich auch in der Nachfrage nach Neuwagen und Occasionen, wie eine Auswertung des Vergleichsportals Comparis zeigt.

Umfrage Würden Sie noch ein Diesel-Auto kaufen? Nein, das ist mir zu riskant angesichts der drohenden Verbote.

Nein – aber ich wollte bis jetzt schon kein Diesel-Auto.

Klar, ich war und bleibe ein Diesel-Fahrer.

Ich brauche gar kein Auto.

Alleine im letzten Monat sind die treibstoffspezifischen Suchanfragen nach Fahrzeugen mit Dieselantrieb um 20 Prozent eingebrochen und haben Ende März 2018 ein Rekordtief erreicht. Zwischen Januar 2015 und April 2018 ist die Nachfrage insgesamt um 44 Prozent zurückgegangen. Im gleichen Zeitraum ist die Nachfrage nach benzinbetriebenen Autos um 71 Prozent gestiegen.

Vor Diesel-Kauf sollte man sich gut informieren

Comparis-Mobilitätsexperte Harry H. Meier rät Occasionskäufern: «Wer mit dem Gedanken spielt, eine ältere Diesel-Occasion zu erwerben, sollte sich vor dem Kauf gut über die angekündigten Fahrbeschränkungen informieren und sie gegen die persönlichen Mobilitätsbedürfnisse abwägen.»

In Deutschland führen erste Städte noch in diesem Jahr Fahrverbote für Dieselautos ein. Auch in Genf prüft man temporäre Fahrverbote. Betroffen wären Autos mit den Abgasnormen Euro-1 bis Euro-5. Dabei handelt es sich um Fahrzeuge, die vor September 2015 in Verkehr gesetzt wurden. Laut Bundesamt für Statistik verkehren rund eine Million solcher Autos auch auf Schweizer Strassen. Sie erfüllen die aktuelle Euro-6-Abgasnorm nicht.

Jedes zweite Dieselauto betroffen

Wer nun ein Diesel-Auto kaufen möchte, sollte sich genau informieren. Denn auf dem Occasions-Markt tummeln sich viele Luftverpester, wie Comporis schreibt.

Insgesamt stehen auf dem grössten OnlineAutomarkt der Schweiz mehr als 87'000 gebrauchte Dieselautos zum Verkauf. Davon erfüllt jedes zweite Fahrzeug die Euro-6-Norm nicht. Jedes sechste davon (14'000) erreicht maximal die Euro4-Norm und nur jedes fünfte die Euro-5-Norm (25'000). Diese Autos würden von angepeilten Verboten betroffen sein.

(dob)