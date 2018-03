Nestlé geht dem Zucker in der Schoggi an den Kragen

Nestlés neuer Zucker soll so süss schmecken, dass es ein Drittel weniger braucht. Der weltgrösste Nahrungsmittelkonzern bringt einen ersten Schoggiriegel auf den Markt, der aus 30 Prozent weniger normalem, aber speziell aufbereitetem Zucker besteht. Der «Milkybar Wowsomes» kommt diese Tage in Grossbritannien und Irland in die Regale. Auch in andere Produkte und Länder könne der Wunderzucker kommen, sagt Nestlé-Sprecher Michael Jennings zu 20 Minuten.

Umfrage Süssen Sie zu Hause mit Zucker? Ja klar.

Bei mir sind es Honig, Ahornsirup oder Stevia.

Ich nehme Süssstoff.

Ich süsse gar nicht.

Herr Trümpler*, spüren Sie mit ihren Läderach-Shops auch bei Schoggi einen Gesundheitstrend?

Wir bewegen uns im hochwertigen Genussbereich, wo sich Kunden bewusst etwas gönnen. Entsprechend spüren wir vor allem den Trend in Bezug auf Herkunft und Qualität der Zutaten.



Der Zucker stört Ihre Kunden nicht?

Zu weniger Zucker haben wir aktuell kaum Anfragen. Wer auf Zucker achtet, isst bewusst weniger und dafür hochwertigere Schokoladenprodukte.



Versuchen Sie trotzdem den Zucker zu reduzieren?

Wir achten sehr bewusst auf den Zuckeranteil in unseren Produkten und suchen immer die Balance zwischen so wenig wie möglich und so viel wie nötig für das richtige Genusserlebnis. (ish)

*Andreas Trümpler ist Marketingchef beim Chocolatier Läderach







Entwickelt wurde der neue Zucker in Nestlés Schweizer Labors in Lausanne und Konolfingen sowie im britischen York. Ähnlich wie bei der Herstellung von Milchpulver oder Pulverkaffee wird normaler Zucker unter Druck in warmer Luft versprüht. Allerdings unter Beigabe von Milchpulver und Wasser. Der Zucker gewinnt damit eine Struktur, die leichter auf der Zunge schmilzt und damit mehr Süsse bringt. Deswegen brauche es deutlich weniger.

22 Millionen Teelöffel Zucker weniger

Nestlé will damit nicht nur dem Trend für gesundes Essen entsprechen. Der weltweite Konzern kommt damit auch Anti-Zuckergesetzen entgegen. In Frankreich oder Mexiko gibt es sie schon und in Grossbritannien gilt ab April eine Zuckersteuer für Süssgetränke, weswegen Coca-Cola schon neue Süssstoff-Versionen von Fanta und Sprite lanciert hat. Die Gesundheitsbehörden machen hauptsächlich Limonaden als Dickmacher verantwortlich, aber Süssigkeiten geraten auch in ihren Fokus.

In der Schweiz gibt es eine freiwillige Selbstverpflichtung der Industrie. Um die Konsumenten bei Stange zu halten und langsam an die fehlende Süsse zu gewöhnen, wird der Zucker in kleinen Schritten zurückgefahren: Bis 2015 senkten die Hersteller den zugesetzten Zucker in Joghurts um rund 3 Prozent, in Frühstückscerealien um rund 5 Prozent. Das ergab eine Erhebung des Bundes vergangenen Sommer. Bis Ende 2018 soll der Zuckergehalt bei den Joghurts um weitere 2,5 Prozent reduziert werden, bei den Frühstückscerealien um 5 Prozent. Nestlé Schweiz habe allein vergangenes Jahr seinen Produkten 22 Millionen Teelöffel weniger Zucker zugesetzt.

Zuckerindustrie bibbert

Mit dem neuen Nestlé-Zucker könnte die Reduktion viel schneller und stärker gehen. Falls der neue Milkybarriegel erfolgreich ist, dürfte das auch die Zuckerindustrie zu spüren bekommen. Der Konzern gehört zu den grössten Zuckerverarbeitern der Welt. Auch den Süssigkeitenmarkt könnte der Konzern aufmischen, der weltweit insgesamt laut Nachrichtenagentur Reuters 185 Milliarden Dollar Umsatz macht.

Weltweit schraubt Nestlé seit dem Jahr 2000 kontinuierlich den zugesetzten Zucker in Joghurts, Frühstücksflocken oder Babynahrung herunter. Bis 2010 sank er um rund ein Drittel. Bei ausgewählten Produkten wurde er weiter reduziert und bis 2020 soll er weiter um 5 Prozent sinken. «Dieses globale Engagement wird auch in der Schweiz verfolgt und umgesetzt», sagt Nestlé-Sprecher Jennings.

Sind Sie Schoggikenner oder süchtig auf Süsses? Melden Sie sich bei uns!