Hat Ribar ein sinnloses Angola-Projekt gefördert?

SBB-Präsidentin Monika Ribar gerät erneut wegen ihres Mandats für den fragwürdigen Geschäftsmann Jean-Claude Bastos in die Schlagzeilen. Das Hafenprojekt der von Ribar bis vor eineinhalb Jahren beratenen Offshore-Firma in Angola soll nicht nur eine zweifelhafte Finanzierung haben, sondern auch an sich «wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn» machen, wie der «Tages-Anzeiger» am Dienstag den Wirtschaftsprofessor Robert Kappel zitierte.

Ribar hatte vergangenen November zwar bedauert, dass sie das Mandat bei der zweifelhaften Offshore-Firma nicht kritischer geprüft habe und zudem vergessen habe, es vor ihrer Wahl zur SBB-Präsidentin offenzulegen. Das Hafenprojekt selbst stellte sie jedoch nicht in Frage. Es solle Tausende von Arbeitsplätzen schaffen. Kappel, der Experte für Handelswege in Afrika, widerspricht: Der Standort sei völlig isoliert und es gebe kaum grössere Industriebetriebe.

«Jungferninseln sind nicht die Schweiz»

Den Auftrag für den Bau des Milliarden-Projektes

erhielt die China Road and Bridge Corporation, eine Firma, die wegen betrügerischer Praktiken von der Weltbank für Aufträge ausgeschlossen war, so der «Tages-Anzeiger». Weder Jean-Claude Bastos noch Ribar wollten dazu Stellung nehmen. Ribar teilte der Zeitung jedoch mit: «Ein Verwaltungsratsmandat einer Firma auf den Britischen Jungferninseln ist nicht vergleichbar mit einem Verwaltungsratsmandat in der Schweiz mit seiner umfassenden gesetzlichen Verantwortung.» Ihre Aufgabe bei Bastos' Offshore-Firma sei lediglich die logistische Beratung des Hafenprojektes gewesen.

Recherchen im Zuge des Datenlecks der Paradise Papers letzten November hatten aufgedeckt, dass Bastos den Bau seines Hafens in Angola auch mit Geld aus dem Staatsfonds des Landes finanziert, den er selbst verwaltet.

(ish)