Neuer Streaming-Dienst startet in der Schweiz

Serien-Junkies ziehen sich unter anderem auf Netflix oder Amazon Prime Video die neuen Folgen und Staffeln rein. Die Streaming-Dienste gehören hierzulande zu den grossen Playern. Im Angebot stehen neben Serien auch Filme und Eigenproduktionen. Nun drängt ein neuer Dienst auf den Markt: Ab Freitag ist Sky Show in der Schweiz verfügbar.

Das sind die grossen Streaming-Dienste im Vergleich:



Amazon Prime Video

Preis: umgerechnet rund 9.10 Franken Flatrate pro Monat

Anzahl Titel: 1000

Serien: The Grand Tour, Electric Dreams, The Man in the high castle, The Marvelous Mrs. Maisel, Jean-Claude van Johnson, Preacher, American Gods, Vikings

Filme: Blade Runner, Es, American Assassin, Borg McEnroe, Darkland

Download: Für gewisse Titel verfügbar



Netflix

Preis: 11.90 bis 19.90 Franken Flatrate pro Monat

Anzahl Titel: 2300

Serien: Narcos, Black Mirror, Mindhunter, Orange is the new black, The Crown, House of Cards

Filme: Source Code, Bulletproof Gangster, A most wanted man, Regression

Download: Ja



Sky Show

Preis: 14.90 Franken Flatrate pro Monat

Anzahl Titel: 600

Serien: The Walking Dead, Game of Thrones, Westworld, Babylon Berlin, Britannia

Filme: Divergent, Hunger Games, Twilight, Fack ju Göhte 2

Download: Noch nicht verfügbar Kooperation im Ausland



In Grossbritannien und Irland ist Netflix künftig über Sky zu sehen. Diese überraschende Kooperation haben die Konzerne am Donnerstag bekanntgegeben. Später im Jahr folgen dann Deutschland, Österreich und Italien. Genauere Daten für den Start und den Preis sind nicht bekannt. (sda)

An den Start geht das neue Angebot mit 60 Serien. Zudem gibt es rund 500 Kino- und Dokumentarfilme sowie 1000 Zeichentrickfolgen. Damit ist die Auswahl zwar relativ bescheiden. Doch das soll sich ändern. «Wir ergänzen monatlich das Angebot», sagt Eric Grignon, CEO Sky Switzerland, zu 20 Minuten. Der Fokus liege aber ganz klar auf Serien.

Zombies sollen locken

Ohnehin steht laut Sky Show die Menge an Filmen und Serien nicht im Zentrum. «Wir schreiben Exklusivität grösser als Quantität», so Grignon. So sind exklusiv die neusten Folgen der 8. Staffel der Zombie-Serie «The Walking Dead» zu sehen. Jede Woche kommt eine neue Folge hinzu – 24 Stunden nach der Erstausstrahlung in den USA. Verfügbar sind ebenso alle vorherigen Staffeln.

Ein weiteres Aushängeschild sind Serien von HBO. Mit dem US-Sender hat Sky Show ebenfalls einen Exklusiv-Vertrag. Verfügbar sind somit alle sieben Staffeln der Fantasy-Serie «Game of Thrones». Die 2. Staffel der futuristischen Serie Westworld gibt es ab April exklusiv. Auch «Babylon Berlin» und «Britannia», die der englische Mutter-Konzern Sky mitproduziert hat, sind im Katalog. Nutzer erhalten zudem Zugriff auf etliche TV-Sender.

Fürs iPhone und Tablet

Das ganze Angebot kriegt man mit einem Flat-Rate-Abo für 14.90 Franken im Monat. Dieses ist jederzeit kündbar. Die Filme und Serien sind in der Original-Sprache und auf Deutsch. Zunächst steht der Service von Sky Show im Netz und als App fürs Tablet sowie iOS- und Android-Smartphones bereit. Später sollen AppleTV und anderen TV-Boxen hinzukommen.

In der Schweiz will Sky Show Dienste wie Netflix oder Amazon Prime Video auf die hinteren Ränge verweisen. «Wir wollen der führende Unterhaltungssender in der Schweiz sein», sagt Grignon. Er ist überzeugt, dass es im Schweizer Markt noch Platz hat für einen weiteren Streaming-Dienst. Das zeige auch der Erfolg des Angebots Sky Sport, das im letzten August in der Schweiz gestartet ist. Hier will man anknüpfen. «Wir weiten unsere Präsenz auf dem Markt mit dem Start von Sky Show konsequent weiter aus», sagt Grignon. Sky Show gehört zum Unternehmen Sky mit Sitz in London.

«Der Katalog ist sehr klein»

Ralf Beyeler, TV-Experte bei Moneyland, befürwortet zusätzliche Streaming-Dienste in der Schweiz. «Der Nutzer hat so eine grössere Auswahl.» Je nach Serien-Geschmack müsse man sich aber zwischen den Angeboten entscheiden. Denn die wenigsten seien bereit, gleich für mehrere Dienste zu bezahlen. Daher müssen die Anbieter mit einmaligen Inhalten locken. «Exklusivität ist matchentscheidend», sagt Beyeler. Sie zeichne einen Dienst aus und mache ihn erkennbar. Allerdings bemängelt der Experte die Anzahl der verfügbaren Serien und Filme: «Der Katalog ist sehr klein.» Nur auf die Qualität zu setzen, sei auch nicht gut.