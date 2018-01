Staatschefs buhlen um den neuen Novartis-CEO

Die Staaten buhlen um den neuen Novartis-Chef Vas Narasimhan noch bevor er am 1. Februar an die Spitze des Basler Pharmariesen tritt. Am Montag war er zu Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Versailles geladen, letzten Donnerstag bei Kanadas Präsident Justin Trudeau, und am Mittwochabend reiste er zum Weltwirtschaftsforum nach Davos. Alle versuchen, mehr Investitionen und Jobs von Novartis in ihr Land zu ziehen, und sie locken dabei mit niedrigen Steuersätzen.

Novartis wird an seiner weltweiten Aufstellung jedoch nichts ändern. «In unserem Herzen sind und bleiben wir schweizerisch», sagte der 41-jährige US-Amerikaner Narasimhan. Der Konzern gehe nicht wegen eines tieferen Steuersatzes in ein anderes Land.

Novartis zahlt 14,4 Prozent Steuern

Dafür gibt es auch keinen Grund: Der effektive Steuersatz von Novartis betrug im vergangenen Jahr 14,4 Prozent. Zum Vergleich: Die UBS hat eine Steuerrate von rund 25 Prozent, Nike kommt auf 13,2 Prozent und die durchschnittliche Steuerrate in den Industrieländern beträgt 24 Prozent.

Die US-Steuerreform mit einem Unternehmenssteuersatz von neu 21 Prozent wird Novartis keine weiteren Erleichterungen bringen. Der Konzern macht dort zwar gut ein Drittel seines weltweiten Umsatzes und betreibt dort auch Forschung und Produktion. Aber die Steuerexposition ist gering, denn die Patentrechte werden überwiegend in der Schweiz versteuert. Die Unternehmenssteuerreform der Schweiz wird so, wie sie jetzt geplant ist, keine grossen Änderungen für Novartis bedeuten.

Medikamentenpreise wichtiger als Steuerfrge

Wichtiger als die Steuerfrage sind für Novartis ohnehin die Medikamentenpreise. Die US-Regierung verhandelt hierüber gerade und der neue Novartis-Chef wird deswegen auch demnächst nach Washington reisen, wie er betonte. Eine der Hauptaufgaben von Narasimhan wird sein, trotz des wachsenden Drucks der Krankenkassen weiterhin hohe Preise halten zu können.

Dies will Narasimhan auch durch ein neues Bezahlsystem erreichen, wofür er das 500'000 Fr. teure neue Krebsmittel Kymriah als gutes Beispiel anführt: Das Medikament wird in den USA für seine Wirkung beim einzelnen Patienten bezahlt, je nach Heilungserfolg kann der Preis deshalb variieren. «Dafür müssen allerdings gute Datensysteme da sein, daran müssen wir in den nächsten Jahren noch arbeiten», sagte Narasimhan.

Novartis soll führend in Digitalisierung werden

Der neue Novartis-Chef will den Konzern zum Weltführer der Digitalisierung in der Pharmabranche machen. «Deswegen werden aber keine Arbeitsplätze gestrichen», sagte Narasimhan. Allein in der Forschung könnten durch gezieltere Probandenauswahl und bessere digitale Auswertung die Kosten um bis zu ein Viertel sinken. «Dennoch braucht es weiterhin Fachkräfte, denn Computer allein reichen nicht aus.»