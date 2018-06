«Ich habe heute Vormittag beim RAV angerufen»

«Die Stimmung ist bei uns komisch heute Morgen», sagt ein stellvertretender OVS-Filialleiter zu 20 Minuten. Er möchte anonym bleiben. Wie alle anderen 1200 OVS-Mitarbeitenden hat er am Dienstag per Einschreiben das Kündigungsschreiben erhalten. Noch am Vormittag hat er beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) angerufen. «Ich habe beim RAV einen Termin für Mitte Juli vereinbart», sagt der 27-Jährige. Und: Er habe das zuständige RAV vorgewarnt, dass es Arbeit für sie gebe.

Der Vize-Filialleiter empfahl heute Morgen nämlich auch seinen 15 Mitarbeitenden, sich umgehend beim RAV zu melden. «Es sind natürlich viele Ängste da und viele sind aufgebracht – ich habe versucht, ihnen gut zuzureden und sie zu beruhigen.» Es gebe allerdings auch Hoffnung: Für seine Filiale gebe es eine andere Modekette als Interessentin, die eventuell den Standort und auch die Mitarbeitenden übernehme.

Gestaffelte Freistellung

Die normalen Kündigungsfristen gelten in einem Konkursfall nicht unbedingt. Die rund 1200 Mitarbeitenden können durch den Konkursverwalter gestaffelt freigestellt werden, je nachdem, wann die einzelnen Filialen geschlossen werden.

Eine Lohnabrechnung erhalten die Mitarbeiter allerdings auch nach der Freistellung: Dort ist dann jedoch nur der nicht ausgezahlte Lohn unter «Offener Betrag während Nachlassstundung aufgrund Freistellung» aufgeführt. Die Lohnforderung muss später beim Nachlassverfahren eingetrieben werden, wie es im Begleitbrief von Sempione Fashion – der Betreiberin von OVS Schweiz – zum Kündigungsschreiben heisst.

Es gebe bedauerlicherweise keine Möglichkeit, das Unternehmen in der jetzigen Form weiterzuführen, hatte die Charles-Vögele-Nachfolgerin am Dienstagmorgen in einer Mitteilung an die Angestellten geschrieben. Seit Anfang Juni befindet sich Sempione Fashion in Nachlassstundung.

