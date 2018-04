Ohne die Sekretärin wären viele Chefs gar nichts

Am Mittwoch ist der Schweizer Assistants' Day, ein Tag, an dem Assistentinnen und Sekretärinnen gefeiert werden sollen. Der Tag ist ein Projekt von «Miss Moneypenny», der Schweizer Fachzeitschrift für Office Managerinnen und Assistentinnen. Sekretärinnen hätten «ein dickes Dankeschön» verdient, sagt Chefredaktorin Stefanie Zeng zu 20 Minuten.

Der Grund, warum bei «Miss Moneypenny» die Rede von Sekretärinnen und nicht von Sekretären ist: «Wir gehen davon aus, dass 99 Prozent der Assistenzjobs von Frauen ausgeübt werden», so Zeng. Das ausführliche Interview finden Sie später ebenfalls auf 20 Minuten.

Sekretärinnen retten ihren Chefs täglich auf alle möglichen Arten den Allerwertesten. Für all das haben sie Lob und Dank verdient:

Die Assistentin ist das Gedächtnis des Büros

Wenn der Chef sich etwas merken muss, macht das stattdessen die Sekretärin. Sie ist die Festplatte, die alle Termine, Namen, Adressen und sonstigen Informationen speichert und jederzeit liefern kann. Sie weiss sowohl den Geburtstag der Ehefrau des Chefs als auch den seiner heimlichen Geliebten. Ist sie weg, leidet das ganze Büro unter Gedächtnisschwund.



Die Sekretärin durchsiebt den Ansturm

Je grösser die Firma und je prominenter die Chefposition, umso mehr Telefone, E-Mails und Besucher landen täglich im Büro. Den nervigen Vertreter der PR-Firma, der unbedingt mit dem CEO reden will, wimmelt sie höflich, aber bestimmt ab. Nur das Wesentliche gelangt überhaupt am Schutzwall der Sekretärin vorbei.



Die Assistentin liest Gedanken

«Ich sollte mir mal die Unterlagen anschauen», denkt die Chefin, und schon stürmt die Assistentin mit ebendiesen ins Büro. Sie weiss genau, wann was benötigt wird, und sogar bei einer Planänderung kann sie sich auf ihre Intuition verlassen.



Die Sekretärin ist perfekt verbunden

Ob Geschäftspartner, Familienmitglieder oder Uber-Fahrer – die Sekretärin holt sie alle in Rekordzeit ans Telefon, sobald die Chefin das wünscht. Auch Reservationen in letzter Minute oder eine notfallmässige Blusenreinigung organisiert sie ohne Schwierigkeiten. Und wenn alle Stricke reissen, nimmt sie den Hund in die Pflicht:



Die Assistentin ist die Königin des Multi-Taskings

Sie macht sowohl für sich als auch den Chef einen Kaffee, scannt gleichzeitig die neuen Verträge ein und organisiert übers Headset die nächste Geschäftssitzung. Dank ihrer Fähigkeit, 18 Dinge gleichzeitig zu bewältigen, ohne im Chaos zu versinken, hält sie jede Frist punktgenau ein, selbst wenn sie alle überlappen.



Die Sekretärin wird zum IT-Profi

Die erste Person, die die Chefin zu Hilfe ruft, wenn der PC streikt, ist die Sekretärin. Denn zu ihren 1001 Talenten gehört auch ein geschickter Umgang mit Technologie. Sie hat jahrelange Erfahrung mit allen möglichen Systemen und erkennt auf den ersten Blick, warum der Computer der Chefin spinnt, und kann das Problem auch gleich selbst beheben. So wehrt sie manchen Wutanfall ab.



Die Assistentin ist das Auge des Hurrikans

Im Wirbel von Planänderungen, Terminabsagen, unangemeldeten Besuchern, Zusatzaufgaben und ewig klingelnden Telefonen ist die Sekretärin die Ruhe selbst. Sie weiss immer, was gerade los ist, was es noch zu tun gibt und was als Nächstes auf der Agenda des Chefs steht.



Die Sekretärin braucht keine Reklamation

Wenn das Meeting nicht optimal verlief oder die Erinnerung an den Apéro zu spät rausging, muss man sich nicht bei der Sekretärin beschweren. Sie ist nämlich selbst am meisten darauf bedacht, dass alle Abläufe in Zukunft noch besser funktionieren.



Die Assistentin ist der ultimative Joker

Mitten in der Sitzung vergisst die Chefin den Namen eines Gegenübers. Die Assistentin merkt es sofort und schiebt ihr diskret ein Zetteli mit der Info zu. Egal wie unerwartet oder kompliziert das Problem ist, mit einer guten Sekretärin hat die Chefin den ultimativen Joker parat, der in jeder Situation helfen kann.