Otto's kauft Restposten von OVS

OVS ist definitiv nicht mehr. Das Zentrallager ist geräumt, der Hauptsitz verlassen, die Läden besenrein an ihre Besitzer übergeben. Am 2. August hat die OVS-Muttergesellschaft Sempione Fashion AG ihre Bilanz deponiert, worauf der Einzelrichter des Bezirkes Höfe (Wollerau) den Konkurs eröffnete. Demnächst wird das Konkursamt die Gläubiger dazu aufrufen, von OVS nicht beglichene Forderungen einzureichen.



Als die OVS-Filialen am 21. Juli nach durchgeführtem Liquidationsverkauf für immer schlossen, ging es ans Aufräumen: «In allen Filialen musste das Personal Hunderte nicht verkaufte Artikel einscannen, die danach an die Zentrale zurückgeschoben wurden», sagt ein Ex-Mitarbeiter zu 20 Minuten. Erst damit hätten sie die noch vorhandenen Mengen und einen Wert für die Kleider ermitteln können. Ein externer OVS-Sprecher, dessen Mandat mittlerweile beendet ist, sagt auf Anfrage: «Die übrig gebliebene Ware geht zurück zu ihrem Besitzer oder wird an Restpostenhändler verkauft.» Alles Werthaltige werde verkauft, Wertloses entsorgt.



Beim durch Restposten-Verkäufe bekannt gewordenen Detailhändler Otto’s (siehe Box) bestätigt eine Sprecherin: «Ja, wir haben OVS-Kleider gekauft», ohne sich über Mengen und Preise äussern zu wollen. Weiter interessiert ist Otto’s auch an gewissen Standorten, die bis zum 31. Juli an OVS vermietet gewesen waren: «Wir sind immer noch mit den Eigentümern in Verhandlungen», heisst es bei Otto’s.



Management: «Wir haben das Bestmögliche erreicht»



Vor wenigen Tagen erreichte die rund 1150 entlassenen Schweizer OVS-Mitarbeiter ein letzter Brief ihrer Chefs. Darin teilen die Manager mit, die provisorische Nachlassstundung habe ermöglicht, «das Bestmögliche für uns alle zu erreichen».



Demnach hat man mit den Liquidationsverkäufen sicherstellen können, dass voraussichtlich alle noch offenen und zukünftigen privilegierten Forderungen (Lohn, anteiliges 13. Monatsgehalt) beglichen werden können. Am Ende des Briefes schreibt das Management: «Mit der Konkurseröffnung wird das letzte Kapitel der Geschichte unserer Firma in der Schweiz eingeleitet, das nicht mehr in unseren Händen liegt.»



Arbeitszeugnisse und Abrechungen

Eine kleine Gruppe von OVS-Mitarbeitern wird nun noch rund einen Monat für die Firma tätig sein. Sie werden vom Konkursamt weiterbeschäftigt, um sich offener Personalfragen wie Arbeitszeugnisse oder Abrechnungen mit den Sozialversicherungen anzunehmen.

Zudem helfen die verbliebenen OVS-Leute in der Schweiz der vor wenigen Tagen in Konkurs gegangenen österreichischen Tochtergesellschaft, für die ebenfalls Nachfolgelösungen gesucht werden müssen. Beim Konkursamt will man das weder bestätigen noch dementieren. Man sei an das Amtsgeheimnis gebunden, weshalb keine detaillierten Auskünfte über das laufende Verfahren erteilt werden könnten, teilt eine Sprecherin mit.