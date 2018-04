Hier müssen Kunden für die Säckli nichts bezahlen

Beim Einkaufen von Lebensmitteln verzichten die Schweizer an der Kasse immer häufiger auf die Raschelsäckli. Der Verbrauch ist 2017 gegenüber dem Vorjahr um 84 Prozent zurückgegangen. Grund ist unter anderem die Gebühr von fünf Rappen pro Säckli. Diese haben etliche Läden eingeführt, um den Verbrauch zu reduzieren.

Dennoch können Kunden nach wie vor bei Migros, Coop, Aldi Suisse oder Lidl viele Plastiksäckli gratis haben. So kosten etwa die Säckli fürs Gemüse und Obst nichts. Auch beim Take-away-Offenverkauf kriegt man fürs Fertigpoulet oder die Käsewähe ein Säckli ohne Gebühr. Bei den kleineren Läden Migrolino und Coop Pronto sind sie seit Anfang Jahr beziehungsweise Mitte Februar kostenpflichtig, Coop-to-go hat gar keine Säckli.

Säckli als Erstverpackung gratis

Doch warum verlangen die Läden nicht konsequent für alle Säckli eine Gebühr? Laut der Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz haben etwa diejenigen für Brot, Früchte und Gemüse eine andere Funktion. «Hier sind die Säckli sogenannte Erstverpackungen und dienen der Hygiene und dem Schutz der Produkte», sagt Sprecher Patrick Marty.

Tatsächlich schreibt das Gesetz in der Hygieneverordnung vor, dass für Kunden beim Offenangebot von Lebensmitteln «geeignete Bedienungswerkzeuge und Verpackungsmaterialien» vorhanden sein müssen. Weder Migros noch Coop wollen daher auf die Säckli für Obst, Gemüse und Brot verzichten und geben sie auch künftig kostenlos ab, wie die Detailhändler auf Anfrage bestätigen. Allerdings bieten beide Supermärkte ökologische Alternativen an, Migros etwa den Veggie Bag im Viererpack für 9.90 Franken oder Coop den Multi-Bag im Triopack für 4.95 Franken.

Beim Poulet ist das Säckli nicht nötig

Weniger nachvollziehbar ist die Gratisabgabe der Säckli beim Take-away. Dort würde gemäss Bundesamt für Lebensmittelsicherheit die spezielle Papierverpackung etwa fürs Poulet oder Schinkengipfeli ausreichen, um den gesetzlichen Vorlagen zu genügen. Doch auch hier wollen sowohl Migros als auch Coop keine Gebühr einführen und die Säckli wegen des Schutzes und der Hygiene dem Kunden kostenlos abgeben.

Bei Migros und Coop gibt es allerdings auch bei der Gratisabgabe von Plastiksäcken Unterschiede, wie ein Test-Kauf von 20 Minuten zeigt: Wer in einem Migros-Supermarkt ein Sandwich und dann noch ein Paar Socken kauft, erhält einen grösseren Plastiksack ohne Aufpreis. Bei Coop ist das nicht der Fall. Laut Migros ist der Plastiksack ein kostenloser Service an den Kunden, der damit seine gekauften Kleider von Tomaten- oder Joghurt-Flecken schützen kann.

30 Unternehmen ziehen mit

Die Bemühungen der Branche, den Säckli-Verbrauch zu reduzieren, umfasst im Wesentlichen den Lebensmittel-Detailhandel. So sind etwa auch im ganzen Warenhaus Manor in Zürich die Säckli kostenfrei erhältlich. Eine Food-Abteilung gibt es dort nicht. Eine Gebühr will man nicht erheben. «Im Non-Food-Bereich sehen wir kostenlose, mehrfach verwendbare Plastiktragetaschen als einen Dienst am Kunden», sagt Manor zu 20 Minuten.

Die Säckli-Gebühr ist ein Resultat der «Branchenvereinbarung zur Verringerung des Verbrauchs von Einweg-Plastiksäcken» der Swiss Retail Federation und der Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz. Angeschlossen haben sich rund 30 Lebensmittelhändler wie Migros, Coop, Denner, Lidl oder Aldi Suisse. Die Zielsetzung lautet, den Säckli-Verbrauch bis 2025 um rund 70 bis 80 Prozent zu verringern.

Was die Schweizer zu den Gebühren-Säckli sagen, erfahren Sie im Video unten: