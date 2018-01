Pöstler holt Kaffeekapseln auch ohne Bestellung

Wer Kaffeekapseln von Nespresso fürs Recycling retournieren will, muss neuerdings nicht mehr extra eine Bestellung aufgeben. Das Unternehmen hat in Partnerschaft mit der Post schweizweit ein neues Rücknahmesystem eingeführt. Es handelt sich dabei um eine Anpassung des seit 2012 existierenden Dienstes Recycling at Home.

Neu ist, dass Kunden keine Bestellung bei Nespresso aufgeben und auch nicht mehr melden müssen, dass sie alte Kapseln retournieren wollen. Stattdessen können sie die Altlasten in einem speziellen weissen Sack im Milchkasten deponieren. Damit der Pöstler weiss, dass er etwas mitnehmen muss, ragt als Signal ein gelber Plastikstreifen aus dem Kasten.

Von Montag bis Freitag nimmt der Pöstler die Beutel auf seiner täglichen Tour mit. Über die postinterne Logistik gelangen die Kapseln dann ins Recyclingsystem von Nespresso.

Gratis für Kunden

Das Ganze sei für die Kunden kostenlos, schreibt das Schweizer Unternehmen in einer Mitteilung. Sie können die Recycling-Beutel in Nespresso-Boutiquen abholen oder online, per App oder telefonisch bestellen. In einen Sack passen 200 Kapseln.

Nespresso hat das angepasste System vor der schweizweiten Einführung in neun Städten getestet. Das Ziel des Konzepts sei, Recycling von zu Hause einfacher zu machen, sagt Frank Wilde, Marketing Direktor Nespresso Schweiz. Das trage auch dazu bei, dass der Wiederverwertungsprozess insgesamt effizienter werde. Auch der Beutel selbst ist laut Hersteller wiederverwertbar.

Ulrich Hurni, Leiter Postmail, sagt zur Zusammenarbeit mit Nespresso: «Die Briefmengen gehen laufend zurück. Ziel der Post ist es, mit neuen Dienstleistungen das postalische Kerngeschäft zu ergänzen und zu stützen.» Zudem wolle sich die Post mit Nespresso für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft von wiederverwertbarem Aluminium engagieren.