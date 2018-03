Die Post wehrt sich gegen «Maulkorb»-Vorwurf

Die Post verlangte in den letzten Tagen von Betreibern der Postauto-Linien, dass sie eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschreiben – und das ausgerechnet in einer Zeit, in der beim Tochterunternehmen Postauto die Subventions-Schummeleien untersucht werden. Damit habe sie den Busunternehmen einen «Maulkorb» verpassst, schreibt der «Blick» am Freitag. Das streitet die Post vehement ab und versandte speziell deswegen sogar eine separate Medienmitteilung.

Die besagte Vereinbarung habe nicht direkt mit der Postauto AG zu tun, sagt ein Sprecher zu 20 Minuten. Es handle sich um ein Dokument, das von allen Geschäftspartnern unterschrieben werden müsse, wenn diese Zugriff auf die IT-Systeme der Post haben.

Dabei gehe es grundsätzlich um die Sorgfaltspflicht und den Schutz der Systeme und Daten der Post. Um welche Daten es sich konkret handelt, wollte das Unternehmen auf Anfrage jedoch nicht sagen.

«Immer unglaubwürdiger»

Die Busunternehmen macht das Ganze misstrauisch. Walter Wobmann, Präsident von Bus CH, dem Verband der privaten schweizerischen Postauto-Unternehmer, glaubt nicht an einen Zufall. Wobmanns Meinung: Die Post hätte diese Formulare nicht gerade jetzt verschicken sollen, wenn es wirklich keinen Zusammenhang zwischen dem Postauto-Skandal und den Vereinbarungen gebe. Zudem seien sie zu allgemein formuliert, kritisiert er.

«Die Post macht sich immer unglaubwürdiger und kann in diesem Zusammenhang jetzt kaum noch tiefer sinken», so Wobmann. Sein Verband hält zwar fest, dass es aus rechtlicher Sicht keine Einwände gegen die Vereinbarung gebe – empfiehlt aber trotzdem, sie nicht zu unterschreiben.

Zeitpunkt «unglücklich gewählt»

Am Donnerstag versprach die Post bei der Präsentation ihrer Jahreszahlen «erhöhte Transparenz», um das Vertrauen der Bevölkerung zurückzugewinnen. Dass sie gerade jetzt, da der Ruf ohnehin arg angeschlagen ist, Stillschweigeverträge verschickt, sei vom Zeitpunkt her «unglücklich gewählt», räumt die Post denn auch ein. Postauto habe nicht damit gerechnet, dass jemand einen Zusammenhang mit dem Skandal vermuten würde.

Das hätte sie verhindern können: «Um einer Fehlinterpretation vorzubeugen, müssen Unternehmen in solchen Fällen den Kontext klar kommunizieren», so Markus Kramer, Partner bei der PR-Agentur Brandaffairs und Experte für Krisenmanagement.

Das heisst: Die Post hätte den Busunternehmen expliziter mitteilen müssen, dass das Unternehmen sich bewusst sei, wie die Forderung nach Geheimhaltung zu diesem Zeitpunkt wirke – und dass es keinen Zusammenhang gebe.

Versand seit Anfang Februar

Die Post hat laut dem Sprecher im Herbst 2017 festgestellt, dass bei der Postauto AG noch nicht alle Personen, die Zugriff auf die Systeme hatten, die besagte Geheimhaltungsvereinbarung unterschrieben hatten. Dabei sei das konzernweit so vorgesehen. Anfang Februar habe das Unternehmen darum begonnen, den betroffenen Partnerfirmen von Postauto die entsprechenden Formulare zuzusenden.



Susanne Ruoff darüber, wie die Post ihr Ansehen retten will. (Video: rkn)