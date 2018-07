Post wirft Kehrichtmarken aus dem Regal

Was die Post in ihren Schalterhallen alles für Drittprodukte verkauft, hat auch eine politische Dimension. So verschwanden die Minikioske mit Süssigkeiten, Snacks und Spielwaren 2016 erst unter politischem Druck aus den Poststellen. Hintergrund der Sortimentsbereinigung waren Vorstösse, die es der Post verbieten wollten, «Krimskrams» zu verkaufen, und sie zurück zum Kerngeschäft zwingen wollten.

Nun steht die nächste Bereinigung bevor. Die Post will in einem Grossteil der Poststellen auf den Verkauf von Kehrichtsäcken und -marken verzichten. Die Umsetzung erfolgt schrittweise bis Ende 2018. Dabei geht es um einen Grundsatzentscheid, wie die «Zürichsee-Zeitung» in einem Artikel über das Fehlen der Güselsäcke in der Region berichtet.

Post will mindestens 10 Prozent Provision

Auf Anfrage von 20 Minuten heisst es bei der Post, man habe Aufgrund der zahlreichen Alternativen entschieden, das Kehrichtsortiment in Gebieten, in denen genügend alternative Verkaufspunkte vorhanden sind, aus dem Sortiment der Filialen zu nehmen. Wie viele der über 1100 Poststellen von diesem Entscheid betroffen sind, kann die Post aufgrund der «laufenden Überprüfung» nicht sagen. In 95 Prozent der Fälle gibt es laut dem Post-Sprecher François Furer Alternativen zum Bezug von Kehrichtprodukten.

«Wir haben allen Verkaufsstellen eine Provision von 7 Prozent angeboten», sagte Félix Brunschwiler, Gemeindepräsident von Schmerikon, zur «Zürichsee-Zeitung». Nun habe die Post mindestens 10 Prozent verlangt. Diese Konzession wollte die Gemeinde nicht eingehen. «Längerfristig kann die Post keine Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die sich nicht rechnen», sagte Furer zu 20 Minuten.

Umsatz mit Drittprodukten von 500 Millionen

Kritiker sehen im Verzicht auf den Verkauf von Kehrichtmarken einen weiteren Dienstleistungsabbau. Die Reaktion der Post: «Kehrichtprodukte haben nichts mit der postalischen Grundversorgung zu tun. Die Post ist für die postalische Grundversorgung mandatiert.» Wie bei anderen Artikeln im Sortiment prüft die Post daher auch bei den Kehrichtprodukten lediglich die Rentabilität.

Bis zum Ende des Verkaufs der Kioskartikel erwirtschaftete die Post mit Verkäufen von Drittprodukten einen Umsatz von rund 500 Millionen Franken. Drittprodukte hat die Post bereits seit dem Jahr 2000 im Sortiment.

(sas)