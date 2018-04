Publibike startet in neuen Städten

Publibike hat am Freitag das Netz Züri Velo lanciert. Zum Auftakt des Urban Bike Festivals wurden 30 Stationen und 300 Velos und E-Bikes in der Stadt Zürich in Betrieb genommen. Im Laufe eines Jahres soll das Netz auf über 150 Stationen mit mehr als 2000 Velos und E-Bikes ausgebaut werden.

Die Firma will in den nächsten Monaten zudem ein Netz in Bern lancieren. Derzeit ist Publibike bereits in Lausanne, Morges, Lugano und Sitten mit ähnlichen Netzen vertreten.

Das Unternehmen startet zudem eine nationale Medienpartnerschaft mit 20 Minuten, wie Tamedia mitteilt. In Zürich, Bern, Lausanne und Lugano soll künftig das Logo des News-Portals auf den Fahrradkörben der Velos und E-Bikes prangen.

(rkn)