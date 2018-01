So überlisten Sie Firmen trotz Lücken im Dossier

Unternehmen kennen auf der Suche nach dem perfekten Mitarbeiter kein Pardon: Wer das Stellenprofil nicht vollständig erfüllt, blitzt ab. Zu diesem Resultat kommt die Beratungsfirma von Rundstedt in ihrem aktuellen Arbeitsmarkt-Barometer. So wird etwa ein «IT Geek-Supporter» gesucht, der sich in zehn Technikbereichen auskennt, aber höchstens 30 Jahre alt ist. Doch wie kriegt man den Job, auch wenn man nicht alle Kriterien erfüllt? 20 Minuten hat bei Personalexperten nachgefragt:

Umfrage Haben Sie den Einstieg als Quereinsteiger geschafft? Nein, bisher war ich erfolglos.

Es hat schon mal geklappt, also geht es auch ein zweites Mal.

Warum Branche wechseln? Schuster bleib bei deinen Leisten.

Ja, ich arbeite jetzt als Quereinsteiger.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für das Wirtschafts-Ressort aktivieren.

• Augenmass

Viele Stellenprofile vergleicht Headhunter Thomas A. Biland mit einer eierlegenden Wollmilchsau: Die gesuchte Person müsse alle Bedürfnisse befriedigen und allen Ansprüchen genügen. Meistens kann niemand alle Punkte erfüllen. «Daher muss man aus dem Profil herauslesen, welche die entscheidenden Kriterien sind», sagt Biland. Wenn man diese dann nicht erfülle, dann lohne sich die Bewerbung auch nicht.

• Dossier

Wer sich übers Internet oder traditionell auf eine Stellenanzeige bewirbt, sollte auf ein gutes Bewerbungsdossier achten. «Ein sauberer Lebenslauf mit einem professionellen Bild sind ein Muss», sagt Thomas O. Bayer, Personalexperte und Gründer von Bayerplus Executive Search. Wer nicht alle Punkte im Profil erfüllen könne, solle im Begleitschreiben die persönlichen Qualitäten und andere Merkmale, die für das Unternehmen ausschlaggebend sind, betonen. Hinzu kommt eine gute Begründung, warum man ausgerechnet diesen Job will. «Im Schreiben sollte die Begeisterung für die Stelle rüberkommen», sagt Bayer.

• Referenzen

Die in der Bewerbung aufgeführten Referenzen sollten gut gewählt sein. Am besten seien Personen, die einen gewissen Namen und ein bestimmtes Gewicht in der Arbeitswelt hätten, sagt Bayer. «Verzichten Sie auf ein Gefälligkeitsgutachten.»

• Vitamin B

Laut der Erhebung der Firma von Rundstedt wird es für Jobsuchende immer schwieriger, die Branche zu wechseln. Heute schafft das nur jeder Fünfte. 2015 war es noch jeder Dritte. Um grössere Chancen für den Sprung zu haben, sollte man auf Vitamin B zurückgreifen. «Es hilft, wenn man jemanden kennt, der einen empfehlen kann», sagt Thomas A. Biland. Für den Experten ist daher ein grosses Netzwerk unumgänglich. «Treffen Sie Leute aus der Arbeitswelt und bringen Sie sich in Diskussionen ein», so Biland. Mit Netzwerken komme man oft weiter als mit dem Weg über das klassische Bewerbungsverfahren.

• Durchhaltewillen

Absagen darf man laut Thomas O. Bayer nicht als persönliche Niederlage verstehen. Einen negativen Bescheid solle man nutzen, um es beim nächsten Mal besser zu machen. «Wer eine Absage nicht als vernichtende Niederlage, sondern als Lernprozess betrachtet, wird zu den Gewinnern gehören», so Bayer.

• Kontinuität

«Wechseln Sie nicht gleich jedes Jahr den Job», sagt Bayer. Das zeuge von Verlässlichkeit. Ansonsten könne es den Anschein machen, dass es Probleme mit der Persönlichkeit des Jobsuchenden gebe. Das heisse aber nicht, dass man immer beim gleichen Arbeitgeber bleiben solle. «Jemand macht sich gerade auch wertvoll, wenn er verschiedene Unternehmenskulturen erlebt hat», so Bayer. Die Karriere solle aber eine gewisse Kontinuität reflektieren.

Auch in Zukunft dürften die Stellenprofile Jobsuchende einschüchtern. «Die Anforderungen werden spezifischer und vielschichtiger», sagt Pascal Scheiwiller von der Firma von Rundstedt. Unternehmen bräuchten vertieftes Wissen, weil die Welt immer komplexer werde. Erst wenn die Unternehmen gar keine Spezialisten mehr fänden, dürfte die Flexibilität und Kompromissbereitschaft auf Arbeitgeberseite wieder grösser werden.



(dob)