Ikea-Gründer sicherte sein Vermögen über Tod hinaus

Er war schon über 80, da machte er noch jedes Jahr bei rund 30 Ikea-Filialen in der halben Welt seine Visite und schaute, wie und wo seine Mitarbeiter in den Regalen Daunendecken und Pfannen platziert hatten. Den am Samstag in seinem Heimatland Schweden im Alter von 91 verstorbenen Ikea-Gründer Ingvar Kamprad liess das Geschäft nicht los.

Kamprad war aber nicht nur ein unermüdlicher Perfektionist. Er schaute auch aufs Geld wie kein anderer: Er hat im Verlauf seines Lebens ein Vermögen von geschätzten 48 bis 49 Milliarden Franken angehäuft. Das machte ihn zu einem der zehn reichsten Menschen der Welt. Und zum mit Abstand reichsten Mann der Schweiz – Kamprad lebte bis 2013 in Lausanne.

Was passiert nun mit seinen Milliarden? Der Gründer des Möbelriesen hatte wie für seine Sessel und Regale auch für sein Vermögen schon früh eine komplizierte und doch effiziente Verpackungsidee. Die hilft nun auch, es über seinen Tod hinaus zu sichern.

Kamprad überführte sein Geld schon 1982 in die INGKA Stiftung in den steuergünstigen Niederlanden. Die Stiftung ist die grösste gemeinnützige Gesellschaft der Welt, was ihren Vermögenswert angeht. Der wird als noch höher als derjenige der «Bill und Melinda Gates-Stiftung» (41,3 Milliarden Dollar) geschätzt. Doch während die Gates-Stiftung jedes Jahr mehr als 30 Milliarden Dollar in Gesundheitsprojekte auf der ganzen Welt investiert, sind dies bei INGKA nur rund 100 Millionen Euro für Flüchtlingscamps oder Kinderhilfsprojekte. Hauptzweck von Kamprads Stiftung ist die Steuerersparnis, wie Kritiker sagen.

Neuer CEO seit letztem Herbst

Zur Stiftung gehört auch der Ikea-Konzern selbst, der insgeamt 190'000 Mitarbeiter hat. Die ebenso in den Niederlanden regstrierte Holding des Möbelhauses ist eine Tochtergesellschaft der Stiftung. Damit ist auch Ingvar Kamprads Kindern der direkte Zugriff auf den Konzern verwehrt und Übernahmen sind unmöglich. Kamprads Söhne aus zweiter Ehe – Jonas, Peter und Mathias (alle drei Schweizer) – halten allerdings jeweils einen 1-Milliarden-Anteil an der Ikano Group (Sitz in Luxemburg). Sie bertreibt Immobilien- und Kreditkartengeschäfte.

Den Möbelkonzern selbst mit einem Jahresumsatz von rund 35 Milliarden Franken führt ein früherer Assistent von Ingvar Kamprad weiter: Erst letzten September wurde Jesper Brodin neuer CEO.