Mega-Schiff will Rentner-Image ablegen

Die Kreuzfahrtlinie Royal Caribbean baut ihre Flotte weiter aus. Kaum ist die Symphony of the Seas, das grösste Kreuzfahrtschiff der Welt, auf See, beschäftigt sich das Unternehmen bereits mit Plänen für die Nachfolgerin. Bereits 2021 soll das nächste Schiff der Oasis-Klasse die Rekorde der Symphony of the Seas übertrumpfen, wie CEO Michael Bayley verrät. Bis dann plant Royal Caribbean zudem, weitere neue Kreuzfahrtschiffe unterschiedlicher Grösse auf See zu schicken.

Infos zur Reise

Die Symphony of the Seas ist das neuste Schiff der Kreuzfahrtgesellschaft Royal Caribbean. Es lief am 24. März vom Stapel und wird ab April im Mittelmeer auf Kreuzfahrten sein. Ab November soll die Symphony of the Seas dann in der Karibik unterwegs sein. Eine achttägige Reise auf dem Mittelmeer kostet in der Balkonkabine ab circa 1600 Franken pro Person. Die Reise fand auf Einladung von Royal Caribbean statt.

Der Grund für die Ausweitung der Flotte liegt für den CEO auf der Hand – das Angebot sei «unglaublich beliebt». Dennoch herrsche in gewissen Märkten immer noch die Vorstellung, Kreuzfahrten seien etwas für Rentner. Jacob Kock Plinius, Verkaufschef der deutschsprachigen Länder, widerspricht: «Wir bauen Schiffe für jüngere Leute und Familien.»



Zum Angebot für jüngere Gäste auf der Symphony of the Seas gehören Wasserrutschen. 20 Minuten hat eine davon getestet. (Video: rkn)

Kurze Kreuzfahrt

Millennials seien besonders an kürzeren Fahrten interessiert, erklärt CEO Bayley. Royal Caribbean biete gerade von Miami aus, dem Hauptsitz des Unternehmens, sehr viele solche Kreuzfahrten an – etwa zur Ferieninsel Coco Cay in den Bahamas, die zu einem Spezialangebot des Unternehmens gehört.

Es helfe aber auch, wenn man das grösste Kreuzfahrtschiff der Welt bieten könne, sagt Gavin Smith, Senior Vice President bei Royal Caribbean: «Für ihre erste Kreuzfahrt suchen Gäste das beste Schiff der Welt.» Smith ist überzeugt, dass das im Moment die Symphony of the Seas ist.



So siehts auf dem grössten Kreuzfahrtschiff der Welt aus. (Video: rkn Musik: Journey by Declan DP Music, Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0)

Die Schweiz: eine besondere Chance

In der Schweiz sieht Verkaufschef Plinius eine besondere Chance darin, dass viele Menschen aus anderen Herkunftsstaaten im Land wohnen. Diese Expats würden teilweise aus Regionen kommen, wo Kreuzfahrten längst eine gängige Art Ferien seien – etwa aus den USA. Das helfe, das Wachstum des Schweizer Kreuzfahrt-Markts voranzutreiben.

Plinius' Einschätzung des Schweizer Markts sehen Sie im Videointerview oben.

Eine weitere Möglichkeit, neue Kunden zu gewinnen, sieht das Unternehmen in der Erschliessung neuer Märkte. So habe Royal Caribbean letztes Jahr fast 800'000 chinesische Gäste gehabt, so der CEO des Unternehmens. Für etwa 90 Prozent davon sei es die erste Kreuzfahrt gewesen.

Ökologische Bedenken

Ein Punkt, der Gäste von einer Kreuzfahrt abschrecken könnte, ist die Umweltverträglichkeit. «Wir werden oft danach gefragt», räumt CEO Bayley ein. Royal Caribbean habe deswegen eine Partnerschaft zur Erhaltung der Ozeane mit dem World Wildlife Fund gestartet. Zudem betont Bayley: «Wenn man unsere schwimmende Stadt mit einer kleinen Stadt oder einem Dorf an Land vergleicht, schneidet die Symphony of the Seas bei der Umweltverträglichkeit wesentlich besser ab.»

Der Kapitän des Schiffs, Rob Hempstead, fügt hinzu, dass die Gäste während einer Kreuzfahrt keine Energie mehr an Land verbrauchen und dort auch nicht die Umwelt verschmutzen, wie sie es sonst vielleicht tun würden. Das Schiff sei eine kontrollierte Umgebung, die auch technisch darauf ausgelegt sei, möglichst umweltfreundlich zu sein.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Pressereise, die von Royal Caribbean ermöglicht wurde.