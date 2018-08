SBB-Chef will Mitarbeitern Extra-Ferien streichen

Andreas Meyer ist seit elf Jahren an der Spitze der SBB. In diesem Sommer hat er sich nun eine Auszeit von zwei Monaten gegönnt. Auf Twitter schwärmt der CEO von dieser Erfahrung:

Umfrage Träumen Sie von einem Sabbatical? Ja, um zu reisen. 61 % 61 % Ja, für eine Weiterbildung. 3 % 3 % Ja, um einen anderes Projekt umzusetzen. 8 % 8 % Nein. 7 % 7 % Ich hatte schon ein Sabbatical. 21 % 21 % Insgesamt 1971 Teilnehmer

Meine 2 Fazits aus Sabbatical:

1. Ab und zu richtig Abschalten auf allen Ebenen weiter fördern.

2. Bei vielen Herausforderungen Gas geben, aber locker bleiben 🤙🏽 pic.twitter.com/JTIVIDUMem — Andreas Meyer (@AndreasMeyer) 2. August 2018

Eigentlich gibt es daran nichts auszusetzen, wären da nicht die aktuellen Verhandlungen um den neuen Gesamtarbeitsvertrag der SBB.

Laut einem Bericht im «Sonntagsblick» kämpft die SBB in den Verhandlungen darum, langjährigen Mitarbeitern die Option auf ein Sabbatical wie es Meyer gerade genossen hat, zu streichen. Die SBB wollen, dass die Treueprämie für langjährige Mitarbeiter künftig nur noch ausbezahlt werden kann und nicht mehr in Form von Ferientagen bezogen. Nach 25 Dienstjahren zum Beispiel hatten die Angestellten etwa die Wahl zwischen einem zusätzlichen Monatslohn oder einem Monat Extra-Ferien.

SBB-Sprecher Stephan Wehrle versucht gegenüber dem «Sonntagsblick» diesen Widerspruch so zu erklären: «Unabhängig von den laufenden GAV-Verhandlungen haben die SBB flexible Arbeitszeit­modelle, mit welchen Zeitguthaben angespart werden können.» Diese Modelle stünden allen Mitarbeitenden offen. Abschalten, so Wehrle, werde auch in Zukunft möglich sein: «Also kein Widerspruch zu den Aus­sagen von Andreas Meyer.»

(vay)