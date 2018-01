SDA-Mitarbeiter treten in unbefristeten Streik

Der geplante Stellenabbau bei der Schweizerischen Depeschenagentur (SDA) hat schon vergangene Woche zu einem Warnstreik der Mitarbeiter geführt. Am Dienstagmorgen hat die Redaktion nun einen Streik auf unbestimmte Zeit angekündigt. Der Nachrichtenfluss werde deutlich kleiner sein als gewohnt, betroffen seien alle Ressorts. Mit Transparenten ziehen SDA-Mitarbeiter zudem durch die Berner Innenstadt.

Warnstreik bei der SDA

EILMELDUNG: Die SDA-Redaktion ist am Dienstag um 6.30 Uhr in einen unbefristeten Streik getreten. Sie hatte dies am Vorabend beschlossen. #sda#ats– Inside SDA/ATS (@inside_sda) January 30, 2018

In einem Tweet entschuldigen sich die SDA-Mitarbeitenden bei Kollegen von anderen Redaktionen. «Es tut uns leid, wenn wir Euch Zusatzarbeit bescheren», heisst es darin.

Liebe KollegInnen auf den Online-, Radio- und Zeitungsredaktionen. Es tut uns leid, wenn wir Euch Zusatzarbeit bescheren. In den letzten Tagen haben viele betont, wie nützlich unsere Arbeit sei. Unverzichtbar gar. Wir kämpfen dafür, weiterhin Nützliches anbieten zu können. #sda– Inside SDA/ATS (@inside_sda) January 30, 2018

Der angekündigte Stellenabbau hatte in der Schweizer Medienbranche sowie bei Gewerkschaften zu massiver Kritik geführt. Beispielsweise verurteilte «Tele Züri»-Chef Markus Gilli in der Sendung «Sonntalk» Aussagen des SDA-CEO Markus Schwab aufs Schärfste. Dieser hatte gegenüber der «NZZ am Sonntag» gesagt, die SDA sei einzig ihren Aktionären etwas schuldig.

Die Aussagen des CEO haben auch die lokale und nationale Politik auf den Plan gerufen, unter anderem SP-Nationalrat Matthias Aebischer:

Andere nationale Politiker zeigen da anscheinend weniger Verständnis:

Bundesrat Ueli Maurer, der dem Demonstrationszug auf der Bundesgasse zufälligerweise begegnet, verweigert die Entgegennahme eines Flugblattes. «Helfen Sie uns», sagt ein SDA-Redaktor. «Sie helfen uns ja auch nie», entgegnet Maurer und geht weiter. #whatashame#sda#streik– Dennis Bühler (@DennisBuehler) 30. Januar 2018

(chi/sda)