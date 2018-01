Salt verliert einen der grössten Kunden

Für die Nummer drei im Schweizer Mobilfunkmarkt ist es eine schlechte Nachricht: Der Kabelnetzbetreiber UPC wechselt für sein Mobilfunkangebot den Netzbetreiber und setzt ab 2019 auf Swisscom. Das teilt UPC am Montag mit. Swisscom habe UPC ein attraktives Angebot zur Nutzung ihrer Mobile-Infrastruktur gemacht, heisst es in der Mitteilung, worin UPC unter anderem auch das «qualitativ hochwertige Mobilfunknetz» von Swisscom lobt. Mit diesem Schritt spannt UPC erstmals mit seinem grossen Rivalen Swisscom zusammen. Wie viel Geld sich UPC den Deal kosten lässt, ist nicht bekannt.

«Für Salt ist das eine massive Schlappe», sagt Telekom-Experte Jean-Claude Frick zu 20 Minuten. UPC sei der wichtigste Partner gewesen für die Nummer drei der Schweizer Mobilfunkanbieter. Das Netz von Salt ist laut Frick schlechter als jenes von Swisscom und Sunrise, so der Experte zu möglichen Gründen für den Wechsel (siehe Videointerview oben). Salt gehört vollumfänglich der Investment-Firma NJJ Capital des französischen Unternehmers Xavier Niel, der 2015 2,8 Milliarden Franken für den Telekomkonzern bezahlt hat.

Salt-Sprecher: «Das Netz ist viel besser als je zuvor»

Salt lässt die Kritik am Netz nicht gelten. Das Netzwerk sei von zentraler Bedeutung, teilt ein Sprecher auf Anfrage von 20 Minuten mit. Aus diesem Grunde habe man 2015 den Netzwerkausbau und -unterhalt wieder in den Betrieb eingegliedert. «Das Netz ist viel besser als je zuvor – dies geht auch regelmässig aus Kundenrezensionen hervor», so der Salt-Sprecher.

UPC ist seit 2015 im Mobilfunkgeschäft tätig. Aktuell zählt die Tochter des Liberty-Global-Konzerns über 100'000 Kundinnen und Kunden. Bis zum Wechsel auf das Netz von Swisscom bleibt Salt der Netzbetreiber von UPC. Danach stellt UPC automatisch auf das neue Netz von Swisscom um. Die Kunden müssen nichts unternehmen.

Streit um Rechte für Fussball und Eishockey

Swisscom und UPC machten zuletzt mehrmals Schlagzeilen mit Streitereien. Konkret ging es um die TV-Übertragungsrechte für Fussball und Eishockey. So reichte Swisscom bei der Wettbewerbskommission (Weko) Klage gegen UPC ein, weil diese ihr die Eishockeyrechte nicht weitergeben will. Im Raum steht auch eine Klage von UPC gegen Swisscom wegen der Vergabe der Fussballrechte. Laut den beiden Firmen waren die Sportrechte beim aktuellen Deal kein Thema.

Mit solchen Deals liessen sich Mehreinnahmen generieren und Netzinvestitionen amortisieren, begründet Swisscom den Deal. «Wir freuen uns sehr, dass UPC sich für uns als Mobilfunknetzpartner entschieden hat», lässt Swisscom-Chef Urs Schaeppi ausrichten. Der Deal sei ein Beleg, dass Swisscom «jedem Drittanbieter einen Netzzugang zu attraktiven Bedingungen anbiete».

Was hat Niel mit Salt vor?

Ende November hatte die NZZ berichtet, Investor Xavier Niel habe aus Salt 452 Millionen Franken abgezogen. Die Zeitung stützte sich dabei auf einen Finanzbericht, der den Fremdkapitalgebern geschickt worden war. Salt wollte die Kennzahlen laut dem Bericht nicht kommentieren. Durch die Ausschüttungen schwäche Niel die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens, so die NZZ. Zudem liess Salt Ende November verlauten, sich je nach Ausgang der bevorstehenden Versteigerung der Mobilfunkfrequenzen durch den Bund aus der Schweiz verabschieden zu wollen.



