Schnäppchenjäger wüten in OVS-Filiale

Die «Alles muss raus»-Plakate bei OVS scheinen einige Kunden zu wörtlich zu nehmen: In einem Laden im Kanton Bern liegen die Kleider am Mittwochvormittag wüst durcheinander in einer Kabine. Und auch auf den Ständern breitet sich Unordnung aus. «Die Leute denken wohl, der Laden macht ja bald dicht, dann können wir wüten», sagte ein Leser-Reporter zu 20 Minuten. Die Verkäuferinnen kämen kaum mit dem Aufräumen hinterher.

«Wir werden fast überrannt», sagte ein Sprecher von OVS zu 20 Minuten. Der Ausverkauf laufe sehr gut. «Es kann zum Teil schon sein, dass es zu Engpässen kommt und die Verkäuferinnen nicht mehr zum Aufräumen kommen.» Die Verkäufe sicherten die Löhne der Mitarbeitenden. Bislang laufen wegen der angekündigten Massenentlassungen noch bis zum 20. Juni die Konsultationen. Danach werde es dann wohl zu Kündigungen kommen.

Auch eine Zebra-Filiale in Bern wurde von Schnäppchenjägern verwüstet, wie dieses Video aus dem Sommer 2016 zeigt. «Wir waren richtig geschockt - das waren keine Menschen mehr sondern wilde Tiere», schreibt eine Angestellte dazu, die den Ansturm miterlebte. (Video: Leser-Reporter)

(ish)