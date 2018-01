Davos ist einen Tag vor dem offiziellen Beginn des World Economic Forum (WEF) am Dienstag im Ausnahmezustand. Nicht nur WEF-Teilnehmer und Journalisten aus der ganzen Welt verstopfen schon am Vormittag die Bündner Berggemeinde. In diesem Jahr sorgen die Schneemassen für zusätzliches Chaos. «Zuletzt gab es im Jahr 1999 so viel Schnee», erinnert sich ein Wirt eines Cafés.

Meterhohe Schneemauern flankieren die Strassen. Überall wird geschaufelt, mit Dutzenden Schneefräsen wird versucht, die Strassen zu räumen. Im Minutentakt fahren Lastwagen auf der Promenade – der Hauptstrasse durch Davos – und transportieren haufenweise Schnee ab. Fast den ganzen Tag schneit es unentwegt.

«Auch wir kommen so kaum vorwärts»

«Das Puff ist ja schon wegen dem WEF gross, aber der Schnee verschlimmert alles noch», sagt ein Mitarbeiter eines privaten Schneeräum-Unternehmens. So kommt auf der Talstrasse, der zweiten Hauptstrasse in Davos, der Verkehr schon tagsüber zum Erliegen. Autokolonnen fahren im Schritttempo durch die Stadt. «Auch wir kommen so kaum vorwärts», sagt der Schneeräumer.

Schneechaos in Davos

Doch zu Fuss ist es nicht besser. Hunderte von Managern in Anzügen und schicken Schuhen schleichen durch die verschneiten Strassen. Immer wieder legen sie akrobatische Einlagen ein, um sich nach dem Ausrutschen auf den eisglatten Strassen doch noch auffangen zu können.

Rettende Spikes

«Ich habe noch nie Schnee gesehen», sagt ein indischer Journalist in seinen braunen Halbschuhen. Ob denn diese Schneemassen normal seien für die Schweiz, fragt er erstaunt und schlittert alle paar Meter vom einen Trottoir-Ende zum anderen. Sein Kollege aus Delhi hat es geschickter gemacht: Er hat an seinen Geschäftsschuhen Spikes angeklemmt.

Auch ein englischer Fotograf versucht, sich im Schnee zurechtzufinden. Fluchend zieht er seinen Koffer hinter sich her und fragt nach dem Weg zum Medienzentrum. Auf seinen grauen Haaren hat sich der Schnee schon festgesetzt. Etwas habe mit seiner Hotelreservation nicht geklappt. Verzweifelt lässt er sich den Weg erklären und zieht weiter durchs Schneegestöber.

Vorsicht vor Dachlawinen

Mittlerweile ist es später Nachmittag. Die Temperaturen sind leicht gestiegen, die Schneeflocken werden schwerer. «Ich hoffe, dass es bald aufhört zu schneien», sagt ein Besitzer eines uralten Holzhauses. Er mache sich Sorgen um sein Dach.

Viele Davoser befreien denn auch ihre Häuser von der Last. Das müssen sich auch, denn auch die Fussgänger sind gefährdet. «Dachlawinen sind momentan ein grosses Problem», sagt ein Schneeräumer im Dienste der Stadt Davos. Hausbesitzer seien verpflichtet, dafür zu sorgen, dass nichts passiere. Er selbst findet aber nicht, dass der Schnee wegen des WEF zu einem ungünstigen Zeitpunkt kommt: «Die Leute rund um den Globus wollen doch ein Davos im Schnee sehen.» Davon könne die Stadt nur profitieren.