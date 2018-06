Schweizer Online-Händler hinken hinterher

Der Onlinehandel boomt in der Schweiz, doch die Schweizer Händler geraten zunehmend in Verzug. In den letzten fünf Jahren war das Wachstum der ausländischen Anbieter im Schweizer E-Commerce über dreimal so gross wie das der hiesigen Firmen, wie es im E-Commerce-Report Schweiz 2018 heisst. Ausländische Händler machen damit erstmals mehr als einen Fünftel des Schweizer Onlinehandels aus. Der Bericht wird von der Fachhochschule Nordwestschweiz herausgegeben.

Umfrage Wo kaufen Sie online am liebsten ein? Bei Schweizer Händlern

Bei ausländischen Händlern

Keine Vorliebe

Anbieter haben keine eigenen Kunden mehr

Wegen digitaler Plattformen hat sich der Zugang zu Kunden fundamental verändert, wie es im E-Commerce-Report Schweiz 2018 heisst. Individuelle Anbieter hätten immer weniger eigene Kundenbeziehungen. Das heisst, dass sie die Kunden nicht selbst erwerben, sondern über eine digitale Plattform Zugriff erhalten. Ein Beispiel sind Buchungsplattformen für Hotels, auf denen die Hotels zwar Zimmer zur Verfügung stellen, sich aber nicht selbst um die Kundenakquisition kümmern.

Diese Entwicklung dürfte weitergehen. Die Autoren des Berichts befragten Manager aus über 30 im Onlinehandel tätigen Schweizer Firmen. 90 Prozent gehen davon aus, dass der Marktanteil der ausländischen Anbieter in den kommenden Jahren weiter steigen wird.

«Das sind keine guten Nachrichten», heisst es in dem Bericht. Schliesslich beschleunige Amazon seine Exportprozesse in die Schweiz und die chinesischen Anbieter JD.com und Alibaba investierten Milliarden in den Aufbau ihrer Logistiknetze für Europa.

Chinas Preise jenseits jeglicher ökonomischer Realität

Den chinesischen Anbietern würden die Schweizer Händler mit Ratlosigkeit gegenüberstehen, «da ihr Preisniveau jenseits jeglicher ökonomischer Realität in der Schweiz liegt», schreiben die Autoren. Zudem würden marktverzerrende Begleitumstände, etwa der Befreiung von Zöllen bei Kleinbeträgen, die Asiaten begünstigen. 2017 kamen 14 Millionen Kleinpakete aus Asien in die Schweiz. Im Vorjahr waren es 9 Millionen.

Was Amazon angehe, mache vor allem dessen Fähigkeit, Märkte zu dominieren und Kunden zu binden – etwa mit Amazon Prime –, den Schweizer Händlern Angst. Niemand wisse, ob, wann und in welcher Form der US-Riese sich in die Schweiz wagen werde.

Hoffnungsträger: Digitec Galaxus

Für Schweizer Firmen gibt es aber noch Hoffnung. So ist die Migros-Tochter Digitec Galaxus laut dem E-Commerce-Bericht ein vorbildlicher Schweizer Onlinehändler: Die Firma unterstütze ihren Wachstumskurs mit einer Expansion nach Deutschland. Noch dieses Jahr soll Galaxus.de für Kunden im Nachbarland zugänglich sein.

Gleichzeitig habe die Firma mit einem neuen Logistikzentrum in Deutschland die Grundlage für eine schnelle und automatisierte Verzollung und Einfuhr in die Schweiz geschaffen. Sowohl mit der Expansion als auch der vereinfachten Logistik könne Digitec Galaxus die Nachteile eines Schweizer Unternehmens kompensieren.

Zalando erntet Bewunderung

Ein ausländischer Anbieter, der für seinen Erfolg in der Schweiz geradezu bewundert wird, ist der deutsche Modehändler Zalando. Viele der Befragten hätten es gar nicht für möglich gehalten, dass das Unternehmen in kurzer Zeit einen grossen Marktanteil erkämpfen würde. Zalando sei heute der bedeutendste Kleider- und Schuhhändler im Land. Der Schweizer Modehandel müsse sich bis auf weiteres damit abfinden, dass er keine Chance habe.

Grund für die Dominanz Zalandos ist laut dem Bericht, dass das Unternehmen voll auf Service setze, etwa mit Gratislieferungen und -rücksendungen. Das Unternehmen erntet allerdings auch Kritik. Die Gewerkschaft Unia bemängelte Anfang Juni, dass der Händler, der in der Schweiz über sogenannte Subunternehmen tätig ist, sozial unverantwortlich sei. Zalando billige, dass die Subunternehmen Lohndumping betrieben und etwa Arbeit auf Abruf, befristete Verträge und gesundheitliche Beeinträchtigungen weitverbreitet seien.